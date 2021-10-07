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Giriş Tarihi: 7.10.2021 14:45 Son Güncelleme: 7.10.2021 14:48

Bir Zamanlar Çukurova Fekeli öldü mü? Bir Zamanlar Çukurova’dan Kerem Alışık ayrılıyor mu?

Bir Zamanlar Çukurova Fekeli öldü mü? Bir Zamanlar Çukurova’dan Kerem Alışık ayrılıyor mu?

ATV ekranlarına Perşembe akşamları gelen Bir Zamanlar Çukurova yeni bölüm, dizinin hayranları tarafından bekleniyor. Dizide Fekeli karakterine hayat veren isim Kerem Alışık’ın diziden ayrılıp ayrılmayacağı, Çukurova hayranları tarafından araştırılıyor. Çukurova’nın yeni bölüm fragmanında yer alan görüntüler doğrultusunda Fekeli’nin öldüğü görülüyor. Peki; Bir Zamanlar Çukurova Fekeli öldü mü? Bir Zamanlar Çukurova’dan Kerem Alışık ayrılıyor mu? İşte konuya yönelik son bilgiler.

Bir Zamanlar Çukurova dizisinde Fekeli karakterine hayat veren Kerem Alışık'ın diziden ayrılıp ayrılmayacağı merak ediliyordu. Çukurova'nın yeni bölüm fragmanında yer alan görüntülere göre; Fekeli'nin öldüğü ve cenaze töreninin düzenlendiği görülüyor. Hal böyle olunca; dizinin hayranları "Bir Zamanlar Çukurova Fekeli öldü mü? Bir Zamanlar Çukurova'dan Kerem Alışık ayrılıyor mu?" sorularına yanıt aramaya başladı. İşte son bilgiler.

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA FEKELİ ÖLDÜ MÜ?

FEKELİ'NİN ÖLÜMÜ ÇUKUROVA'YI YASA BOĞUYOR

Çukurova'nın hem ağası hem babası olan Fekeli, hayata gözlerini yumar. Fekeli'yi arabasında hareketsiz halde bulan Gaffur ve Raşit, ağalarının ölmüş olduğunu anlayıp konağa koşar. Can dostunun kötü haberini alan Lütfiye'nin feryadı yürekleri dağlarken, Fikret, amcasına karşı son görevini yerine getirip cenazesini omuzlar. Çukurova halkı, dürüstlüğüyle, adaletiyle Çukurova'ya örnek olan, babaları bildiği Fekeli'yi son yolculuğuna uğurlar. Fekeli'nin ani ölümü Lütfiye'nin içine kurt düşürür ve ölümünün ardındaki sır perdesini aralamak ister.

Bir Zamanlar Çukurova 107. Bölüm 2. Fragmanı yayınlandı | Video

BETÜL, FİKRET'İN YANINDAN AYRILMIYOR

Betül, amcasını kaybeden Fikret'e destek olmak için elinden geleni yapar. Yardımseverliğiyle cenazeye katılanların takdirini toplayan Betül, Şermin'i bile şaşırtır. Şermin, kızının Fikret'le evlenip servetine konmayı planladığını anlayınca o da Lütfiye ile buzları eritmeye çalışır.

FİKRET VE HAKAN ARASINDA GERİLİM TIRMANIYOR

Züleyha, Demir'in yaşadığına dair umutlarını korurken; Hakan, Züleyha'nın çekimine kapılmaktan kendini alamaz. Züleyha ve Hakan, birlikte portakal bahçesine gezintiye çıkmışken Fikret gelir ve Hakan ile Fikret arasında ağız dalaşı başlar. İkisinin arasındaki gerilimin ortasında kalan Züleyha'nın sabrı taşar.

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Bir Zamanlar Çukurova Fekeli öldü mü? Bir Zamanlar Çukurova’dan Kerem Alışık ayrılıyor mu?
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