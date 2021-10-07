Bir Zamanlar Çukurova dizisinde Fekeli karakterine hayat veren Kerem Alışık'ın diziden ayrılıp ayrılmayacağı merak ediliyordu. Çukurova'nın yeni bölüm fragmanında yer alan görüntülere göre; Fekeli'nin öldüğü ve cenaze töreninin düzenlendiği görülüyor. Hal böyle olunca; dizinin hayranları "Bir Zamanlar Çukurova Fekeli öldü mü? Bir Zamanlar Çukurova'dan Kerem Alışık ayrılıyor mu?" sorularına yanıt aramaya başladı. İşte son bilgiler.