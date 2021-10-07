Ece Ronay kimdir, kaç yaşında ve nereli? Mehmet Ali Erbil Ece Ronay’ın nişanlısı ile bir araya geldi!

Taciz iddialarının ardından konuyu mahkemeye taşıyan Ece Ronay hakkında araştırmalar hız kesmeden sürüyor. Medya gündemini yakından takip edenler "Ece Ronay kimdir, kaç yaşında ve nereli?" sorularına yanıt ararken, Mehmet Ali Erbil, genç ismin nişanlısı ile bir araya geldi ve bir video yayınlandı. İşte Ece Ronay hakkında merak edilenler.
ECE RONAY KİMDİR?
Ece Ronay, 17 Kasım 1991 yılında Diyarbakır'da dünyaya geldi. 30 yaşındaki Ece Ronay, TikTok hesabında paylaştığı videolarla şöhret kapısını araladı.
ECE RONAY'IN MESLEĞİ NE?
Tiktok fenomenliğinden sonra şarkıcılığa soyunan Ece Ronay'ın çıkarttığı çoğu şarkı, YouTube'da trendlere girdi.
ECE RONAY ŞARKILARI
Ece Ronay'ın, Karpuz, Hıyar, Şiki Şiki, Baba Yorgun, Sevesim gibi şarkıları, YouTube'da milyonlarca izlenmeye ulaştı.