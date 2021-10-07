Formula 1 İstanbul GP bilet fiyatları ne kadar? F1 İstanbul bilet fiyatları kaç TL?

Formula 1 rüzgarı bir kez daha İstanbul'da esecek. 8-9-10 Ekim tarihlerinde İstanbul Park pistinde gerçekleşecek büyük yarışı piste giderek izlemek isteyen yarış severler Formula 1 İstanbul GP bilet fiyatları ne kadar, kaç TL? şekllindeki sorulara yanıt aramayı yoğun şekilde sürdürüyor.

FORMULA 1 İSTANBUL GP BİLET FİYATLARI NE KADAR, KAÇ TL?

F1 İstanbul Grand Prix'i bilet fiyatları ve tüm detaylar şöyle;

