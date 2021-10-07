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Giriş Tarihi: 7.10.2021 11:45 Son Güncelleme: 7.10.2021 11:45

Formula 1 İstanbul GP bilet fiyatları ne kadar? F1 İstanbul bilet fiyatları kaç TL?

Formula 1 İstanbul GP bilet fiyatları ne kadar? F1 İstanbul bilet fiyatları kaç TL?

Dünya çapında popülerliği bulunan Formula 1 Turkish Grand Prix’inin start almasına saatler kala İstanbul Park pistine giderek yarışları canlı olarak takip etmek isteyenler Formula 1 İstanbul GP bilet fiyatları ne kadar, kaç TL? şeklindeki sorular üzerinden araştırılmaya devam ediliyor. Merak konusu olan Formula 1 İstanbul GP bilet fiyatları ne kadar, kaç TL? sorularının yanıtları ve tüm bilgiler.

Formula 1 rüzgarı bir kez daha İstanbul'da esecek. 8-9-10 Ekim tarihlerinde İstanbul Park pistinde gerçekleşecek büyük yarışı piste giderek izlemek isteyen yarış severler Formula 1 İstanbul GP bilet fiyatları ne kadar, kaç TL? şekllindeki sorulara yanıt aramayı yoğun şekilde sürdürüyor.

FORMULA 1 İSTANBUL GP BİLET FİYATLARI NE KADAR, KAÇ TL?

F1 İstanbul Grand Prix'i bilet fiyatları ve tüm detaylar şöyle;



Formula 1 Rolex Turkish Grand Prix 2021'nin kategori fiyatları;

Platinum: 4 bin 125 TL

Gold 1: 3 bin 250 TL

Gold 2: 3 bin 250 TL

Gold 3: 2 bin 875 TL

Gold Açık: 2 bin 500 TL

Silver 1: Bin 875 TL



Silver 2: Bin 125 TL

Silver 3: Bin 565 TL

Silver 4: Bin 565 TL

Silver 5: 750 TL

Silver 6: 750 TL

Silver 7: Bin 875 TL



Silver 8: Bin 875 TL

Silver 9: Bin 190 TL

Açık Alan 1: Biletler Tükendi

Açık Alan 2: Biletler Tükendi

Açık Alan 3: Biletler Tükendi

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Formula 1 İstanbul GP bilet fiyatları ne kadar? F1 İstanbul bilet fiyatları kaç TL?
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