Formula 1 İstanbul GP bilet fiyatları ne kadar? F1 İstanbul bilet fiyatları kaç TL?

Formula 1 rüzgarı bir kez daha İstanbul'da esecek. 8-9-10 Ekim tarihlerinde İstanbul Park pistinde gerçekleşecek büyük yarışı piste giderek izlemek isteyen yarış severler Formula 1 İstanbul GP bilet fiyatları ne kadar, kaç TL? şekllindeki sorulara yanıt aramayı yoğun şekilde sürdürüyor.
F1 İstanbul Grand Prix'i bilet fiyatları ve tüm detaylar şöyle;
Formula 1 Rolex Turkish Grand Prix 2021'nin kategori fiyatları;
Platinum: 4 bin 125 TL
Gold 1: 3 bin 250 TL
Gold 2: 3 bin 250 TL
Gold 3: 2 bin 875 TL
Gold Açık: 2 bin 500 TL
Silver 1: Bin 875 TL
Silver 2: Bin 125 TL
Silver 3: Bin 565 TL
Silver 4: Bin 565 TL
Silver 5: 750 TL
Silver 6: 750 TL
Silver 7: Bin 875 TL
Silver 8: Bin 875 TL
Silver 9: Bin 190 TL
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