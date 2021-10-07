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Giriş Tarihi: 7.10.2021 09:26

Formula 1 ne zaman yapılacak? Formula 1 İstanbul yarışları ne zaman ve saat kaçta olacak?

Formula 1 ne zaman yapılacak? Formula 1 İstanbul yarışları ne zaman ve saat kaçta olacak?

Bu hafta sonu İstanbul, Formula 1 yarışlarına ev sahipliği yapacak. Yarış ve hız severlerin yakından takip ettiği F1 yarışları için heyecan dorukta. Dünyanın en zor pistleri arasında yer alan İstanbul GP, Formula 1 kapsamında pilotları ağırlayacak. Peki; Formula 1 ne zaman yapılacak? Formula 1 İstanbul yarışları ne zaman ve saat kaçta olacak?

Formula 1 İstanbul yarışı, tüm dünyada canlı olarak izlenebilecek. En zorlu pistlerden biri olma özelliğini taşıması dışında 8'inci virajı ile yine pilotları zorlayacak. Yarışseverler ise "Formula 1 ne zaman yapılacak? Formula 1 İstanbul yarışları ne zaman ve saat kaçta olacak?" gibi sorulara yanıt arıyor. İşte merak edilenler.

FORMULA 1 İSTANBUL YARIŞI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Türkiye Grand Prix'sinde sıralama turu 9 Ekim Cumartesi, yarış ise 10 Ekim Pazar günü yapılacak. Formula 1 Türkiye programı 9 Ekim Cumartesi günü saat 11.00'da başlayacak.

Antrenman turları ise TSİ 12.00'da izlenebilecek. Sıralama turları 15.00'da yapılacak.

Pazar günü ise yarışın start alacağı saat 15.00 olacak. Tüm yarış programı S Sport ve S Sport+ kanallarından canlı izlenebilecek.

Intercity İstanbul Park tarafından özel olarak tasarlatılan şampiyonluk kupası, sporseverlerin yakından bildiği ünlü 8'inci viraj ile Türk kültüründen esintiler taşıyor.

Metalik gri ve bronz renginde, 5 kilo ağırlığında ve 50 santimetre yüksekliğe sahip kupada, pilotların en çok zorlandıkları 8'inci viraj teması işlenirken, kupanın üst bölümünde ay ve yıldız figürleri, kaidesinde ise Türk motifleri yer alıyor.

Formula 1'de 2022 takviminde rekor düzeyde 23 yarış düzenlenecek ve üçte biri sprint yarışlarından oluşacak.

F1 Başkanı ve CEO'su Stefano Domenicali yaptığı açıklamada, "Formula 1 sezonu gelecek yıl mart ortasında başlayıp kasım ortasında sona erecek." bilgisini verdi.

Bu yıl 22 yarışın 15'inin tamamlandığını hatırlatan Domenicali, 2022'de bu yıldan bir yarış daha fazla düzenleyeceklerini açıkladı.

Formula 1 tarihinde bir sezonda en fazla 22 yarış düzenlenirken bu sayı gelecek yıl 23'e çıkacak.

HEYECANI ARTIRMAK İÇİN SPRİNT YARIŞLARI SAYISI ARTACAK

Organizasyonu daha heyecanlı hale getirmek için bu yıl sprint yarışları düzenlenmeye başladı. Yarışta ilk 3'e giren sürücüler, sırasıyla 3, 2 ve 1 puan kazanıyor.

Domenicali, "Her yerde Sprint formatını kullanmayacağız ama yarışların yaklaşık üçte birinde uygulamak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

F1 Sprint formatı bu yıl ilk defa Silverstone ve Monza pistlerinde uygulandı ve bu yıl son olarak gelecek ay Brazilya'daki Interlagos pistinde uygulanacak.

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