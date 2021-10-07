Kozmetik ve bakım kapsamına giren lazer epilasyon ile ilgili Danıştay'dan gelen karara göre; "Güzellik merkezlerinde lazer epilasyon yasaklandı mı? Lazer epilasyon yasak mı oldu?" soruları yanıtlanmış oldu. Ülkemizde binlerce sayıda güzellik salonu olması nedeniyle bilindiği üzere pek çok sayıda işlem yapılıyor. Danıştay tarafından verilen karara göre; artık güzellik salonlarında foto epilasyon gibi tıbbi cihazlar kullanılmayacak. İşte konu ile ilgili bilgiler.