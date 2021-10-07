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Giriş Tarihi: 7.10.2021 14:22

Güzellik merkezlerinde lazer epilasyon yasaklandı mı? Lazer epilasyon yasak mı oldu?

Güzellik merkezlerinde lazer epilasyon yasaklandı mı? Lazer epilasyon yasak mı oldu?

Danıştay tarafından yapılan açıklamaya sonrası “Lazer epilasyon yasak mı? Güzellik merkezlerinde lazer epilasyon yasaklandı mı?” soruları yanıt buldu. Yapılan açıklamaya göre; artık güzellik salonlarında foto epilasyon gibi bazı tıbbi cihazlar kullanılamayacak. Ülke genelinde sayıları 100 bini geçen güzellik salonlarının ardından açıklanan karar sonrası konu ile ilgili tüm detaylar da belli oldu. İşte o bilgiler.

Kozmetik ve bakım kapsamına giren lazer epilasyon ile ilgili Danıştay'dan gelen karara göre; "Güzellik merkezlerinde lazer epilasyon yasaklandı mı? Lazer epilasyon yasak mı oldu?" soruları yanıtlanmış oldu. Ülkemizde binlerce sayıda güzellik salonu olması nedeniyle bilindiği üzere pek çok sayıda işlem yapılıyor. Danıştay tarafından verilen karara göre; artık güzellik salonlarında foto epilasyon gibi tıbbi cihazlar kullanılmayacak. İşte konu ile ilgili bilgiler.

UZMANI OLMAYAN KULLANMASIN

Danıştay Onuncu Daire'de görülen davada anılan iki dernek özetle şu görüşleri öne sürdü: "Foto epilasyon cihazı, tıbbi Cihaz niteliğinde. Bu cihazı uzmanı olmayan kişiler kullanamaz. Bu davayı, anılan cihazları dernek üyelerinin kullanması için açmadık. Toplum sağlığı önemli. Oluşabilecek sağlık ihlallerinin önüne geçmek gerekir. Daha önceki düzenlemeler de iptal edilmişti." Davalı konumda bulunan İçişleri Bakanlığı adına yapılan savunmada ise, yönetmeliğin çıkarılmasının sebebinin mevzuattaki boşluğu gidermek olduğu kaydedildi. Savunmada, yönetmelikle kullanımına izin verilen cihazlara ilişkin sıkı bir denetimin getirildiği kaydedildi.

SAĞLIK SORUNU OLUR

Beş yıla yakın süren yargılama sonrası Daire kararını verdi. Daire, 30 Mart 2017'de Resmi Gazetede yayımlanan yönetmeliğin iki maddesini de iptal etti. Dairenin iptal gerekçesi kararda şöyle yer aldı: "Cihazın, tıp yeterliliği olmayan kişilerce kullanımı ciddi sağlık sorunlarına yol açar. Lazer epilasyon, foto epilasyon, cilt bakımı gibi hizmetler, dermatolog ve estetik cerrahi uzmanlarca veriliyor..."

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Güzellik merkezlerinde lazer epilasyon yasaklandı mı? Lazer epilasyon yasak mı oldu?
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