İŞKUR 130 bin personel alımı yapacağını duyurdu! İŞKUR personel işçi alımı başvuruları ne zaman, nasıl yapılır ve şartları nelerdir?

EN YÜKSEK PERSONEL ALIMI VE ELEMAN SAYISI ARTIŞI SAĞLIKTA

Gelecek yıl 1 milyon 170 bin istihdam yaratılması hedeflenirken yeni iş kapıları açmak için gelecek yıl da 20 koldan prim teşviki, destek ve indirimi uygulanacak. İstihdamı hem artırmak hem de korumak için "Artı istihdam, istihdama dönüş prim desteği, 5 puanlık prim indirimi, engelli istihdam teşviki, ilave 6 puanlık prim indirimi, genç girişimci teşviki, sosyal hizmetlerden yararlanan çocukların istihdamı" başta olmak üzere yirmiye yakın başlıkta destek sağlanıyor.

Bu yıl teşvikli yatırımlara istihdam desteği kapsamında, işçi başına aylık olarak en az altıncı bölgede 1234 lira, diğer bölgelerde de 733 lira teşvik uygulanıyor. Son bir yılda istihdamda en yüksek artış sağlık hizmetleri, bina inşaatı, konaklama, perakende ticaret, giyim eşyaları imalatında yaşandı.