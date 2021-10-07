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Giriş Tarihi: 7.10.2021 13:22

Merve Özbey kimdir, kaç yaşında ve nereli? Merve Özbey kiminle evli?

Merve Özbey kimdir, kaç yaşında ve nereli? Merve Özbey kiminle evli?

Son yıllarda hızlı bir yükseliş yakalayan Merve Özbey şarkıları ve hayatı ile müzikseverlerin gündeminde yer alıyor. Şarkılarını duyup hayat hikayesini merak edenler ünlü şarkıcıyı “Merve Özbey kimdir, kaç yaşında ve nereli?” gibi sorularla mercek altına alıyor. Bir kız bebeği olan ve sık sık onunla ilgili paylaşımda bulunan Özbey, Merve Özbey kiminle evli, çocuğu var mı gibi sorularla da araştırılıyor. İşte ünlü ismin hayatına dair merak edilenlerin yanıtı.

2013 yılından beri müzik sektöründe etkin olan Merve Özbey, pop müzik tarzındaki şarkılarıyla dikkat çekiyor. Kısa süre içinde hızlı bir yükseliş yakalayan şarkıcı Merve Özbey kimdir, kaç yaşında ve nereli sorularıyla gündeme geliyor. Ebru Gündeş, Demet Akalın, Bengü, Ferman Toprak, Özcan Deniz gibi isimlere vokallik yapan ve solo albümleri de bulunan şarkıcıyla ilgili Merve Özbey kiminle evli, babası kim, çocuğu var mı gibi sorular da yanıt arıyor. Özbey'in hayatı ve kariyeri hakkında merak edilenler haberimizde.

MERVE ÖZBEY KİMDİR?

Merve Özbey, 18 Temmuz 1988 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Aslen Erzurumlu olan şarkıcı İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı Türk Sanat Müziği eğitimi aldı. Özbey'i ilk keşfeden ise Ebru Gündeş oldu. Şarkıcı Utku'nun sahne aldığı bir kulüpte vokal yapan Özbey'i dinleyen Gündeş birkaç şarkı daha söylemesini rica ettikten sonra "Vokalim olmak ister misin?" diye sordu. Teklifi kabul eden Özbey, daha sonra Demet Akalın, Bengü, Özcan Deniz, Ferman Toprak, Utku ve Yaşar İpek gibi isimlere vokallik yaptı.

MERVE ÖZBEY ALBÜMLERİ VE SİNGLE'LARI

Demet Akalın'ın albüm lansmanında solo performans sergilerken Erdem Kınay'la tanıştı. Kınay, proje albüm yapacağını söyledi ve Özbey'e demo kaydı yaptı. 2012 yılında Kınay'ın çıkardığı Proje albümünde "Duman" şarkısına eşlik etti. Şarkı büyük kitlelere ulaşarak, Özbey'in ilk kez duyulmasını sağladı. 2013 yılında Kınay'ın ikinci albümü olan Proje 2'de "Helal Ettim" şarkısını seslendirdi. Kınay ile yaptığı şarkılar ses getirince solo albüm yapmaya karar verildi.

MERVE ÖZBEY AİLESİ

Temmuz 2015 yılında Özbey'in ilk albümü Yaş Hikayesi piyasaya sürüldü. Albümün çıkış şarkısı da sözleri Deniz Erten, müziği Erdem Kınay'a ait olan "Yaş Hikayesi" oldu. Şarkı Türkiye resmî listesinde iki numaraya kadar yükselmeyi başardı. Albümün ikinci video klibi ise "Topsuz Tüfeksiz" şarkısına çekildi. 2021 yılında uzun bir aradan sonra 'Yerle Yeksan' adında bir single çıkarmıştır. 2020 yılında Kenan Koçak'la evlenen Merve Özbey'in bu evlilikten Elif Özüm adında bir kızı var.

MERVE ÖZBEY ÖDÜLLERİ

Ünlü şarkıcı, 2013 yılından bu yana pek çok ödüle layık görüldü.
En İyi Çıkış Yapan Kadın Sanatçı, En İyi Şarkı, En İyi Albüm gibi çeşitli ödüller kazanan Merve Özbey, Helal Ettim ve Yaş Hikayesi şarkılarıyla ve albümleriyle ses getirdi.

DİSKOGRAFİSİ

Solo albümler

Yaş Hikayesi (2015)

Devran (2019)

Single'lar

Yerle Yeksan (2021)

Konuk olduğu albümler

Proje - 2012

Proje 2 - 2013

Musa Eroğlu ile Bir Asır - 2015

Yıldız Tilbe'nin Yıldızlı Şarkıları - 2018

Ahmet Selçuk İlkan Unutulmayan Şarkılar Volume 2 - 2018

Klipler

"Duman (feat. Erdem Kınay)"

"Helal Ettim (feat. Erdem Kınay)"

"Yaş Hikayesi"

"Topsuz Tüfeksiz"

"Vicdanın Affetsin"

"Boynun Borcu (feat. Erdem Kınay)"

"Vuracak" (Yıldız Tilbe'nin Yıldızlı Şarkıları)

"Hani Bizim Sevdamız" (Ahmet Selçuk İlkan Unutulmayan Şarkılar)

"Tebrikler"

"Yaramızda Kalsın"

"Kül"

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Merve Özbey kimdir, kaç yaşında ve nereli? Merve Özbey kiminle evli?
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