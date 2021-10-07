Merve Özbey kimdir, kaç yaşında ve nereli? Merve Özbey kiminle evli?

2013 yılından beri müzik sektöründe etkin olan Merve Özbey, pop müzik tarzındaki şarkılarıyla dikkat çekiyor. Kısa süre içinde hızlı bir yükseliş yakalayan şarkıcı Merve Özbey kimdir, kaç yaşında ve nereli sorularıyla gündeme geliyor. Ebru Gündeş, Demet Akalın, Bengü, Ferman Toprak, Özcan Deniz gibi isimlere vokallik yapan ve solo albümleri de bulunan şarkıcıyla ilgili Merve Özbey kiminle evli, babası kim, çocuğu var mı gibi sorular da yanıt arıyor. Özbey'in hayatı ve kariyeri hakkında merak edilenler haberimizde.

MERVE ÖZBEY KİMDİR?

Merve Özbey, 18 Temmuz 1988 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Aslen Erzurumlu olan şarkıcı İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı Türk Sanat Müziği eğitimi aldı. Özbey'i ilk keşfeden ise Ebru Gündeş oldu. Şarkıcı Utku'nun sahne aldığı bir kulüpte vokal yapan Özbey'i dinleyen Gündeş birkaç şarkı daha söylemesini rica ettikten sonra "Vokalim olmak ister misin?" diye sordu. Teklifi kabul eden Özbey, daha sonra Demet Akalın, Bengü, Özcan Deniz, Ferman Toprak, Utku ve Yaşar İpek gibi isimlere vokallik yaptı.