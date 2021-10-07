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Giriş Tarihi: 7.10.2021 13:40

OGM personel alımı yapıyor! 2021 Orman Genel Müdürlüğü OGM personel alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir?

OGM personel alımı yapıyor! 2021 Orman Genel Müdürlüğü OGM personel alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir?

Orman Genel Müdürlüğü OGM 47 sözleşmeli personel alımı yapacağını duyurdu. Resmi gazete üzerinden yayımlanan ilanda mühendis, laborant, biyolog, büro personeli, tekniker gibi branşlardan yapılacak olan alımlara ilişkin başvurular 27 Ekim’de sona erecek. “Orman Genel Müdürlüğü OGM personel alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir?” soruları bu noktada yanıt aramaya başladı. İşte 2021 Orman Genel Müdürlüğü 47 sözleşmeli personel alımı başvuru şartları, tarihleri ve detaylar...

OGM personel alımı yapacağını duyurmasının ardından binlerce aday detayları araştırmaya başladı. Müdürlüğe bağlı olarak mühendis, laborant, biyolog, büro personeli, tekniker ve destek personeli kadrolarına yapılacak alımlarda şartlar da resmi gazetedeki ilanla adayların bilgisine sunuldu. "Orman Genel Müdürlüğü OGM personel alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir?" soruları bu noktada yanıt aramaya başladı. İşte 2021 OGM personel alımı başvuru şartları ve iş ilanına ilişkin detaylar...

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BAŞVURULAR NE ZAMAN VE NASIL YAPILACAK?

Adaylar, 11-20 Ekim 2021 tarihleri arasında http://isealim.ogm.gov.tr adresindeki sistemden e-Devlet şifreleri ile başvuru yapabilecek. Başvuru işlemleri 20/10/2021 gecesi saat 23:59'da sona erecek. Şahsen, posta, dilekçe veya diğer şekilde yapılacak başvurular kabul edilmeyecek.

ŞARTLARI NELERDİR?

1 - 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak,

2 - Başvuruda bulunan adayların durumunun; 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasında yer alan: "Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Cumhurbaşkanı kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler." hükmüne uygun olması gerekmektedir.

Ek-1'de yer alan sözleşmeli personel pozisyonlarına yerleştirilmek üzere başvuruda bulunanlar hakkında 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasında ve 6.6.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek 1 inci maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkralarında yer alan hükümlerin uygulanacağı göz önünde bulundurulmalıdır. Bu pozisyonlara yerleşenlerden, Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek 1 inci maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkralarında belirtilen Cumhurbaşkanı kararı ile belirlenen istisnalar kapsamına girmeyenlerin atamaları
yapılmayacaktır.

3- Belirtilen nitelikleri taşımayan ve belgeleyemeyenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir. Ayrıca, herhangi bir tarihte ibraz ettiği belgenin sahte/geçersiz olduğu, gerçeğe aykırı belge düzenlediği anlaşılanların "Sözleşme imzalanarak göreve başlatılmış olsalar bile" sözleşmeleri feshedilerek haklarında yasal işlem yapılacaktır ve idare tarafından kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.

4- Adaylar başvuru tarihinin son günü (20/10/2021) itibariyle Genel ve Özel şartlarda belirtilen şartların tamamını sağlıyor olması gerekmektedir.

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OGM personel alımı yapıyor! 2021 Orman Genel Müdürlüğü OGM personel alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir?
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