POMEM sonuçları ne zaman açıklanacak? EGM PA ile 27. Dönem POMEM sözlü mülakat sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanır?

Polis Akademisi Başkanlığı (PA) tarafından yükseköğretim mezunları arasından Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Polis Teşkilatı kadrolarına memur yetiştiren Polis Meslek Eğitim Merkezi (POMEM) 27. dönem alımlarında adaylara uygulanan sözlü mülakat sonuçlarının açıklanma tarihi merak konusu olarak 27. Dönem POMEM sonuçları ne zaman açıklanacak, sözlü mülakat sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanır? soruları üzerinden araştırılmaya devam ediliyor.
Polis Akademisi (PA) ile 27. dönem POMEM sözlü mülakat sonuçlarına ilişkin detaylar şöyle;
Toplamda 8 bin adayı yakından ilgilendiren süreçte, 27. Dönem POMEM mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak konusu, bir süredir yoğun olarak araştırılanlar arasında bulunuyor. POMEM sonuçları, Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet sayfası www.pa.edu.tr adresinden duyurulacak ve sorgulama yapılacak.
POMEM mülakat sonuçlarının açıklanacağı tarih henüz açıklanmadı. POMEM sonuçlarının Ekim ayının sonuna kadar açıklanacağı tahmin ediliyor.
Adayların sınav sonuçları, sınav ile ilgili işlemler tamamlandıktan sonra Polis Akademisi Başkanlığınca ilan edilecek.
Fiziki yeterlilik sınavında başarılı olan adaylar, mülakat sınav komisyonu tarafından mülakat sınavına tabi tutulurlar.
Adaylara, soruların yazılı olduğu bir kart çektirilir. Konu hakkında düşünmesi ve sunum yapması için süre verilir. Konu ile ilgili komisyonca adaya sorular sorulabilir. Değerlendirmede adayın;
a) Konu hakkında bilgi düzeyi,
b) Kendisinden istenileni kavrama,
c) Özgüveni,
ç) İfade etme yeteneği,
d) Beden dilini kullanma becerisi,
olmak üzere beş ayrı kritere göre ve her bir kriter yirmi puan olmak üzere toplam yüz tam puan üzerinden yapılır. Adayın mülakat sınavından başarılı olabilmesi için yüz puan üzerinden en az yetmiş puan alması gerekir.
Sınav sonuçları adaylara Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet sayfası www.pa.edu.tr adresinden duyurulacaktır. Ayrıca adaylara posta yolu veya değişik iletişim araçları ile sınav sonuçları duyurulmayacak ve sonuç belgesi gönderilmeyecektir. İnternetten yapılan sınav sonuç duyurusu tebliğ niteliğindedir.
Adayların başarı sıralamasına esas POMEM giriş puanı; adayın KPSS puanının %25'i, fiziki yeterlilik sınavı puanının %25'i ve mülakat sınavı puanının %50'sinin toplamıdır. Başarı sıralaması puanında eşitlik olması halinde sırasıyla; KPSS'den alınan puan, mülakat puanı, fiziki yeterlilik puanının yüksekliği esas alınır. Bunlarda da eşitlik olması halinde yaşı küçük olan aday tercih edilir.