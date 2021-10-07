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Giriş Tarihi: 7.10.2021 08:21 Son Güncelleme: 7.10.2021 08:21

Son Dakika 7 Ekim koronavirüs tablosu açıklandı mı? 7 Ekim korona tablosu ile Türkiye'de vaka - vefat sayıları kaç oldu?

Son Dakika 7 Ekim koronavirüs tablosu açıklandı mı? 7 Ekim korona tablosu ile Türkiye’de vaka - vefat sayıları kaç oldu?

Ülkemizde ve dünyada 1 yılı aşkın bir süredir etkilerini göstermeye devam eden covid-19 pandemisine ilişkin son dakika haberleri peş peşe geliyor. Ülkemizdeki ilk corona virüsü vakasından bu yana Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter hesabından ve Sağlık Bakanlığı resmi internet sitesi üzerinden paylaşılmaya devam ederken duyurulan en son Türkiye corona virüsü tablosu verilerine göre (6 Ekim 2021) 30 bin 438 kişi koronavirüs testi sonuçlarının pozitif çıkması sonucu tedavi altına alındı. Bugünkü güncel koronavirüs tablosu detayları kamuoyu tarafından merak edilerek 7 Ekim koronavirüs tablosu açıklandı mı? sorusuna yanıt aranamaya devam ediliyor. 7 Ekim korona tablosu ve Türkiye'de vaka - vefat sayıları kaç oldu? sorularına ilişkin son dakika haberleri.

Küresel anlamda etkilerini sürdüren corona virüsü pandemisi son durum verileri Türkiye bazında Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter hesabı ile Sağlık Bakanlığı resmi internet sitesi üzerinden on dakika olarak kamuyoyuyla paylaşılmaya devam ediliyor. Sağlık Bakanlığı son dakika olarak açıklanan en son Türkiye koronavirüs tablosu verilerine erişmek isteyenler 7 Ekim koronavirüs tablosu açıklandı mı? sorusu üzerinden araştırmalarına yoğun olarak devam ediyor.

SON DAKİKA: 7 EKİM KORONAVİRÜS TABLOSU İLE BUGÜNKÜ TÜRKİYE VAKA - VEFAT SAYILARI

Sağlık Bakanlığı son dakika 7 Ekim Türkiye corona virüsü vaka-vefat sayılarının akşam saatlerinde duyurulması bekleniyor. Bugünkü güncel Türkiye vaka ve vefat sayısı detayları açıklandığında burada yer alacak.

6 EKİM TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

VAKA SAYISI: 29 bin 802

VEFAT SAYISI: 228

İYİLEŞEN SAYISI: 32 bin 269



5 EKİM TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

VAKA SAYISI: 29 bin 802

VEFAT SAYISI: 228

İYİLEŞEN SAYISI: 32 bin 269

4 EKİM TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

VAKA SAYISI: 28 bin 810

VEFAT SAYISI: 248

İYİLEŞEN SAYISI: 33 bin 152

3 EKİM TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

VAKA SAYISI: 27 bin 351

VEFAT SAYISI: 194

İYİLEŞEN SAYISI: 22 bin 004

2 EKİM TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

VAKA SAYISI: 27 bin 973

VEFAT SAYISI: 203

İYİLEŞEN SAYISI: 22 bin 110

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Son Dakika 7 Ekim koronavirüs tablosu açıklandı mı? 7 Ekim korona tablosu ile Türkiye'de vaka - vefat sayıları kaç oldu?
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