Sözleşmeli öğretmenlik mülakatları için ön başvurular alınıyor. Bakanlığın başvurular için belirlediği süre önümüzdeki günlerde son bulacak. Henüz başvuruda bulunmayan adaylar "Sözleşmeli öğretmenlik mülakat başvurusu nasıl yapılır, sözlü sınav ne zaman yapılacak?" gibi sorulara yanıt arıyor. Mülakat yerleri ne zaman açıklanacak sorusu da adayların gündemini meşgul ediyor. İşte sınav tarihi ile başvuru sürecine ilişkin merak edilenler.

MÜLAKAT – SÖZLÜ SINAV MERKEZLERİ NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

MEB 15 bin sözleşmeli öğretmen atamasına ilişkin sözlü mülakat yerleri henüz açıklanmadı. Açıklandıktan sonra başvuru gerçekleştiren adaylar mülakata girecekleri yerleri "turkiye.gov.tr" adresi üzerinden öğrenebilecek. Adayların sözlü sınava alınacakları sınav merkezleri 25 Ekim'de ilan edilecek.