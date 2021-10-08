ABD tarım dışı istihdam verisi ne zaman, saat kaçta açıklanacak? ABD tarım dışı istihdam verisi açıklandı mı?

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) para politikasını belirleme konusunda enflasyonla birlikte en fazla dikkate aldığı veriler arasında, ABD'nin istihdam raporunda yer alan tarım dışı istihdam, işsizlik oranı ve ortalama saatlik kazançlar bulunuyor. Bu kapsamda bugün açıklanacak eylül ayı istihdam raporu verilerinin piyasaların yönü üzerinde belirleyici olması bekleniyor.

Söz konusu veriler öncesinde, ABD Senatosunda Demokratlar ile Cumhuriyetçilerin, ülkenin borç limitinin kısa süreli olarak artırılması yönünde anlaşmaya varması, pay piyasalarını destekledi. Taraflar arasında uzun süredir devam eden görüşmelerin ardından ABD Senatosu Çoğunluk Lideri Demokrat Chuck Schumer, Hazine Bakanlığının borçlanma yetkisini aralık ayı başına kadar yükseltmeyi kabul ettiklerini ve ülkenin temerrüde düşmesini önlediklerini duyurdu. Anlaşma ile borç limitinin 3 Aralık'a kadar yeterli olacak şekilde 480 milyar dolar artırılacağı bildirildi.

Makroekonomik tarafta ABD'de haftalık işsizlik maaşı başvuruları beklentilerin üzerinde düşüş gösterdi. Ülkede ilk kez işsizlik maaşı talebinde bulunanların sayısı, 2 Ekim ile biten haftada önceki haftaya kıyasla 38 bin azalarak 326 bine geriledi.

Bu gelişmelerle New York borsasında alış ağırlıklı bir seyir izlenirken, Dow Jones endeksi yüzde 0,98, S&P 500 endeksi yüzde 0,83 ve Nasdaq endeksi yüzde 1,05 değer kazandı. Dolar endeksi dün 94,0-94,3 dar bandında hareket etmesinin ardından bugün yüzde 0,1'lik artışla 94,2 seviyelerinde bulunuyor. ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi ise dün yüzde 1,58 ile 17 Haziran'dan bu yana en yüksek seviyeyi test ederken, bugün de yukarı yönlü seyrini sürdürerek yüzde 1,59'un üzerini gördü. ABD'nin endeks vadeli kontratlarının da yeni güne pozitif bir seyirle başladığı görülüyor.