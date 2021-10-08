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Giriş Tarihi: 8.10.2021 07:21 Son Güncelleme: 8.10.2021 07:21

Açık cezaevi izinleri hakkında resmi açıklama geldi! Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı ve ne zamana kadar?

Açık cezaevi izinleri hakkında resmi açıklama geldi! Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı ve ne zamana kadar?

Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı, ne zamana kadar?” sorusunun yanıtı yapılan açıklamalar neticesinde netlik kazandı. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre; Covid-19 nedeniyle izin süreleri değişti. Bu kapsamda; “Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı, ne zamana kadar?” sorularının yanıtları da belli oldu. İşte açık cezaevi izinleri hakkında yapılan açıklamalar.

Açık cezaevi izinleri ile ilgili Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü'nden duyuru yapıldı. Kurumun resmi sitesi üzerinden yapılan açıklamaya göre, Covid-19 salgını nedeniyle izin sürelerinin 2 ay süre ile uzatılmasına dair öneri doğrultusunda karar alındığı belirtildi. Bu kapsamda; "Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı, ne zamana kadar?" sorusu da yanıt bulmuş oldu. İşte o açıklama.

AÇIK CEZAEVİ İZİNLERİ UZATILDI MI?

Açık cezaevi izinleri ile ilgili Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü'nden duyuru yapıldı. cte.adalet.gov.tr internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

5275 sayılı Kanun'un Geçici 9/5. maddesi uyarınca alınan Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğünün "27/09/2021 tarih ve 13588366-149-1220 sayılı yazıları ile COVID-19 pandemisine ilişkin salgın riskinin ortadan kalkmamış olması nedeniyle hükümlülere verilen COVID-19 izin sürelerinin 2 (iki) ay süre ile uzatılmasına" dair önerisi doğrultusunda açık ceza infaz kurumlarında bulunan veya açık ceza infaz kurumlarına ayrılmaya hak kazanan hükümlüler ile denetimli serbestlik tedbiri uygulanmak suretiyle cezalarının infazına karar verilen yükümlüler hakkındaki izin sürelerinin, 30 Eylül 2021 tarihinden itibaren 2 (iki) ay süreyle uzatılmasına karar verilmiştir.

TEMMUZ AYINDA UZATILMIŞTI

Daha önce izin süreleri temmuz ayından eylül ayına kadar uzatılmıştı. Açıklamada, ""5275 sayılı Kanun'un Geçici 9/5. maddesi uyarınca alınan Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğünün "29/07/2021 tarih ve 13588366-149-943 sayılı yazıları ile COVID-19 pandemisine ilişkin salgın riskinin ortadan kalkmamış olması nedeniyle hükümlülere verilen COVID-19 izin sürelerinin 2 (iki) ay süre ile uzatılmasına" dair önerisi doğrultusunda açık ceza infaz kurumlarında bulunan veya açık ceza infaz kurumlarına ayrılmaya hak kazanan hükümlüler ile denetimli serbestlik tedbiri uygulanmak suretiyle cezalarının infazına karar verilen yükümlüler hakkındaki izin sürelerinin, 31 Temmuz 2021 tarihinden itibaren 2 (iki) ay süreyle uzatılmasına karar verilmiştir." ifadeleri kullanılmıştı.

Mayıs ayında açık cezaevi izinleri bir kez daha uzatılmıştı. Adalet Bakanlığı Ceza Tevfikevleri Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan genelgeye göre açık cezaevi izinleri 2 ay daha uzatılmış; Buna göre mahkumlar 2 ay daha izinli sayılabilmişti. Açık cezaevi izinleri için 14 Temmuz 2021 tarihli Resmi Gazete'de şu ifadeler yer almıştı;

30 KASIM'A KADAR UZATMA HAKKI BULUNUYOR

"13/12/2004 tarihli ve 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunun geçici 9 uncu maddesinin beşinci fıkrasında yer alan "yedi kez" ibaresi "dokuz kez" şeklinde ve altıncı fıkrasında yer alan "31/7/2021" ibaresi "30/11/2021" şeklinde değiştirilmiştir"

Bu karara göre, Adalet Bakanlığı, 30 Kasım tarihine kadar açık cezaevi izinlerini uzatma yetkisine sahip olacak.

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Açık cezaevi izinleri hakkında resmi açıklama geldi! Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı ve ne zamana kadar?
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