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Giriş Tarihi: 8.10.2021 10:25

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı personel alımı ne zaman? 2021 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı personel alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı personel alımı ne zaman? 2021 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı personel alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından 125 personel alımı müjdesi duyuruldu. Devlet kadrosunda çalışmak isteyen binlerce kişi çalışma uzman yardımcısı alımı başvuru tarihleri ve şartları araştırmasına başladı. Başvuruyla ilgili detaylar https://www.csgb.gov.tr/ internet adresinden ilerleyen günlerde yayınlanacak. Peki Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı personel alımı ne zaman? 2021 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı personel alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir? İşte yanıtı

Kamuda istihdam sağlamak isteyen vatandaşlar Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı personel alımı tarihini merak ediyor. Bakanlık bünyesinde çalışmak isteyen vatandaşların başvuru tarihlerini kaçırmaması gerekiyor. Başvuruların Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı (https://www.csgb.gov.tr/) internet sayfası üzerinden elektronik ortamda yapılması bekleniyor. Peki Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı personel alımı ne zaman? 2021 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı personel alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir?

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR, ŞARTLARI NELERDİR?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 125 personel alımı başvuru tarihleri belli oldu. ÇSGB personel alımı ilanı için adaylar başvurularını 12 Ekim-7 Kasım tarihleri arasında e-Devlet üzerinden iş başvuru ekranını kullanarak gerçekleştirebilecek.

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI NE ZAMAN?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Sevgili gençler; Bakanlığımız bünyesinde istihdam edilmek üzere 125 çalışma uzman yardımcısı alımı yapacağız. Başvurularınızı 12 Ekim 2021 itibarıyla yapabilirsiniz. Çalışma ve Sosyal Güvenlik teşkilatımızı sizlerle daha da güçlendireceğiz. Şimdiden hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

ÇSGB PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI

Başvuruda bulunacak adayların, üniversitelerin en az 4 yıllık lisans eğitimi veren ve ilanda yer alan tabloda belirtilen öğrenim dallarından veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından kabul edilen yurt içindeki veya yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olması, ÖSYM tarafından 2020 ve 2021 yıllarında yapılan KPSS'de istenilen puan türlerinden en az 70 almış olması ve 1 Ocak 2021 tarihi itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olması gerekiyor.

Başvurular arasından, her bir grup için en yüksek KPSS puanına sahip adaydan başlanarak atama yapılacak kontenjan sayısının 3 katı aday sözlü sınava çağırılacak. Sözlü sınava girmeye hak kazanan adaylar ile sözlü sınavın yeri ve tarihleri bakanlığın internet sayfasından ilan edilecek.

Sözlü sınava ilişkin konu başlıkları başvuru esnasındaki ilanda yer alacak. Sınavda başarılı sayılmak için komisyon başkan ve üyelerinin 100 tam puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az 70 olması gerekecek.

Sözlü sınavda alınacak puan, adayların nihai başarı puanı olacak. Adayların sözlü sınav puanlarının eşitliği durumunda KPSS puanı yüksek olan aday sıralamada üstte yer alacak. Sınav komisyonu tarafından başarı puanı en yüksek olan adaydan başlamak suretiyle her bir grup için atama yapılacak kadro sayısı kadar asıl aday, asıl aday sayısının yarısı kadar da yedek aday tespit edilecek.

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı personel alımı ne zaman? 2021 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı personel alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir?
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