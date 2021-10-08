Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Formula 1 yarışı canlı izle ekranı! Formula 1 S Sports’tan canlı ve şifresiz nasıl izlenir? S Sports frekans bilgileri!
Giriş Tarihi: 8.10.2021 12:54 Son Güncelleme: 8.10.2021 12:55

Formula 1 yarışı canlı izle ekranı! Formula 1 S Sports’tan canlı ve şifresiz nasıl izlenir? S Sports frekans bilgileri!

Formula 1 yarışı canlı izle ekranı! Formula 1 S Sports’tan canlı ve şifresiz nasıl izlenir? S Sports frekans bilgileri!

Türkiye Formula 1 heyecanını yaşıyor. Dünyanın en zor pistleri arasında sayılan İstanbulPark'ta birbirinden ünlü pilotlar, sıralama almak için antrenman turunda yarışacaklar. Bu turlar ise canlı olarak S Sports ekranlarından yayınlanabilecek. İstanbulPark’ta sıralama alabilmek için mücadele edecek F1 pilotlarının heyecan dolu yarışı, canlı yayın ile televizyondan da takip edilebilecek. Hal böyleyken “Formula 1 canlı yarışı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?” soruları yanıt aramaya başladı İşte Formula 1 canlı izle seçeneği ile S Sports frekans bilgileri ve yayın akışı...

Formula 1 Türkiye Grand Prix yarışı antrenman turları bugün S Sports ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Spor tutkunları Formula 1 yarışının antrenman turlarının nasıl ve nereden izleyeceklerini merak ediyor. İstanbul heyecanı 8 Ekim'deki antrenman turlarıyla yani bugün başlıyor. İşte Formula 1 canlı izle ekranı seçeneği ile S Sports frekans bilgileri ve yayın akışı...

Formula 1 canlı izle! S Sports frekans bilgileri ve yayın akışı! Formula 1 S Sports’tan nasıl izlenir?

S SPORT FREKANS BİLGİLERİ

Kanal İsmi: S SPORT

Frekans: 12187

Polarizasyon: V-Dikey

SR: 27500

FEC: 5/6

S Sport
D-Smart 78. Kanal
TV+ 77. Kanal
TiviBu 73. Kanal
Kablo TV 240. Kanal
Vodafone TV 11. Kanal

Formula 1 canlı izle! S Sports frekans bilgileri ve yayın akışı! Formula 1 S Sports’tan nasıl izlenir?

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda heyecan, İstanbul'un ev sahipliği yapacağı Türkiye Grand Prix'siyle sürecek.

Sezonun 16. etabı, 5,3 kilometrelik Intercity İstanbul Park Pisti'nde 58 tur üzerinden yapılacak.

Sıralama turları, yarın saat 15.00'te başlayacak. Yarış ise 10 Ekim Pazar günü aynı saatte gerçekleştirilecek.

Şampiyonluk mücadelesi veren pilotlardan Red Bull pilotu Max Verstappen 7, Mercedes'ten Lewis Hamilton ise Türkiye Grand Prix'sine kadar 5 yarış galibiyeti elde etti.

Bu iki pilot dışında Verstappen'in takım arkadaşı Sergio Perez, Renault'tan Esteban Ocon ve McLaren'dan Daniel Ricciardo birer kez podyumun zirvesine çıktı.

Formula 1 canlı izle! S Sports frekans bilgileri ve yayın akışı! Formula 1 S Sports’tan nasıl izlenir?

YARIŞSEVERLERİN ÖZLEMİ SONA ERİYOR

Salgın nedeniyle geçen yıl seyircisiz düzenlenen Türkiye Grand Prix'si bu yıl yarı kapasiteyle gerçekleştirilecek.

240 bin kişilik kapasiteye sahip Intercity İstanbul Park'ta satışa çıkarılan 100 bin biletin tamamına yakını tükendi.

İngiltere'nin salgın nedeniyle oluşturduğu kırmızı listeden Türkiye'yi çıkarmasının da etkisiyle bu hafta sonu yaklaşık 40 bin yabancı sporseverin yarışı tribünden izlemesi bekleniyor.

Türkiye Grand Prix'sini 70'i yabancı olmak üzere 100'den fazla basın mensubu da yerinden takip edecek.

Formula 1'de yer alan takımlar yoğun bir çalışmanın ardından hazırlıklarını tamamladı. Yarış için Sabiha Gökçen Havalimanı'na 10 jumbo jet inerken, Pendik Limanı'na da 500 tırlık malzeme gemilerle getirildi.

Formula 1 canlı izle! S Sports frekans bilgileri ve yayın akışı! Formula 1 S Sports’tan nasıl izlenir?

SAİNZ, SON SIRADAN BAŞLAYACAK

Ferrari'nin İspanyol pilotu Carlos Sainz, güç ünitesini dördüncü kez değiştirdiği için Türkiye Grand Prix'sine son sıradan başlayacak.

FIA, bir sezonda her pilota en fazla üç kez güç ünitesini değiştirme hakkı veriyor.

26 Eylül'deki Rusya Grand Prix'sinde de Sainz takım arkadaşı Charles Leclerc ile Red Bull pilotu Max Verstappen aynı gerekçeyle yarışa son gridden başlamışlardı.

PUAN DURUMU

Şampiyonluğun iki büyük adayı Lewis Hamilton ile Max Verstappen, Türkiye Grand Prix'sine iki puan farkla başlayacak.

Türkiye'deki 16. etap öncesi pilotlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:

1. Lewis Hamilton (Büyük Britanya): 246,5 puan

2. Max Verstappen (Hollanda): 244,5 puan

3. Valtteri Bottas (Finlandiya): 151

4. Lando Norris (Büyük Britanya): 139

5. Sergio Perez (Meksika): 120

Formula 1’de heyecan İstanbul’da yaşanacak!

TAKIMLARDA KIYASIYA REKABET

Pilotlar klasmanının yanı sıra takımlarda da şampiyonluk için kıyasıya bir rekabet yaşanıyor.

Geçen sezon Türkiye Grand Prix'sine şampiyon unvanıyla katılan Mercedes, bu yıl 397,5 puanla ilk sırada yer alıyor. Mercedes'in en büyük rakibi Red Bull ise 364,5 puanla ikinci durumda.

Türkiye Grand Prix'sine kadar oluşan takımlar klasmanının ilk 5 sırası şu şekilde:

1. Mercedes: 397,5

2. Red Bull: 364,5

3. McLaren: 234

4. Ferrari: 216,5

5. Alpine: 103

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika: Kulüpler Birliği ve TFF arasında tarihi anlaşma! Bundan sonra hakemler...
Son dakika: Erman Toroğlu'ndan Sergen Yalçın'a çarpıcı sözler! "Başka hoca küfredince 8 maç..."
Yavrumun katilinin eşi utanmadan 'MASUM' diyor
Emekli ocak zammı netleşiyor! SSK ve Bağ-Kur emeklisi ne kadar zam alacak? İşte kuruşu kuruşuna o tablo
Başkan müjdeyi verdi! 3600 ek göstergede adımlar atılıyor
Tamer Karadağlı'dan yıllar sonra gelen itiraf! "Keşke Pınar Altuğ ayrıldığında ben de ayrılsaydım..."
Son dakika... Fenerbahçe'ye golcü müjdesi! Seneler önce ezeli rakip Galatasaray'ı yıkmıştı...
İdo Tatlıses, Yasemin Şefkatli ile evlendi! Bağdat Caddesi'nde davul zurna çalıp, nedimelere para dağıttı
Son dakika: Uzun süre tecavüzle suçlanmıştı! Cristiano Ronaldo davasındaki çarpıcı gerçek 12 sene sonra ortaya çıktı
Serenay Sarıkaya'nın o teklifi Kerem Bürsin'i çıldırttı! Ayrılık nedeni yıllar sonra ortaya çıktı!
ARKADAŞINA GÖNDER
Formula 1 yarışı canlı izle ekranı! Formula 1 S Sports’tan canlı ve şifresiz nasıl izlenir? S Sports frekans bilgileri!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA