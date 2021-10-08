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Giriş Tarihi: 8.10.2021 08:15

Reyting sonuçları açıklandı mı? 7 Ekim 2021 Reyting sonuçları sıralamasında birinci kim?

Reyting sonuçları açıklandı mı? 7 Ekim 2021 Reyting sonuçları sıralamasında birinci kim?

7 Ekim Perşembe akşamı televizyon ekranlarına gelen dizi, film ve yarışma programları arasında kıyasıya bir mücadele yaşandı. Barbaroslar Akdeniz’in Kılıcı, Bir Zamanlar Çukurova, Camdaki Kız gibi diziler ekranlarda izleyicisi ile buluşurken reyting sonuçları sıralaması da medya gündemini yakından takip edenler tarafından araştırılıyor. Her gün bir önceki günün sıralamasının belli olduğu 7 Ekim 2021 Reyting sonuçları bilgilerine bu başlık altından ulaşabilirsiniz.

Her gün bir önceki günün sıralamasının açıklandığı ve TOTAL, AB ve ABC1 şeklinde ölçülen reyting sonuçları merakla bekleniyor. ATV, Kanal D, TRT 1, Show Tv, Star Tv gibi kanallarda pek çok dizi, film ve yarışma programı yer alırken sıralama ve sonuçlar da belli olacak. Peki; Reyting sonuçları açıklandı mı? 7 Ekim 2021 Reyting sonuçları sıralamasında birinci kim?

REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? 7 EKİM 2021 PERŞEMBE

7 Ekim Perşembe gününe ilişkin reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Dünün reyting sonuçları açıklandığında haberimizin içerisinde olacaktır.

6 EKİM ÇARŞAMBA TOTAL İLK 10 PROGRAM

  • Kuruluş Osman (ATV)
  • Sadakatsiz (Kanal D)
  • Kuruluş Osman (Özet)
  • Müge Anlı ile Tatlı Sert (ATV)
  • Kanunsuz Topraklar (FOX)
  • Esra Erol'da (ATV)
  • Sadakatsiz (Özet) (Kanal D)
  • Para Piyasaları (ATV)
  • Hava Durumu (ATV)

6 EKİM ÇARŞAMBA AB İLK 10 PROGRAM

  • Sadakatsiz
  • Kuruluş Osman
  • MasterChef Türkiye
  • Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber
  • Sadakatsiz (Özet)
  • Kanunsuz Topraklar
  • Kuruluş Osman (Özet)
  • Kanunsuz Topraklar (Özet)
  • MasterChef (Özet)
  • Müge Anlı ile Tatlı Sert

6 EKİM ÇARŞAMBA 20+ ABC İLK 10 PROGRAM

  • Sadakatsiz
  • Kuruluş Osman
  • MasterChef
  • Selçuk Tepeli ile Fox Ana Haber
  • Sadakatsiz (Özet)
  • Kanunsuz Topraklar
  • MasterChef (Özet)
  • Müge Anlı ile Tatlı Sert

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Reyting sonuçları açıklandı mı? 7 Ekim 2021 Reyting sonuçları sıralamasında birinci kim?
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