Her gün bir önceki günün sıralamasının açıklandığı ve TOTAL, AB ve ABC1 şeklinde ölçülen reyting sonuçları merakla bekleniyor. ATV, Kanal D, TRT 1, Show Tv, Star Tv gibi kanallarda pek çok dizi, film ve yarışma programı yer alırken sıralama ve sonuçlar da belli olacak. Peki; Reyting sonuçları açıklandı mı? 7 Ekim 2021 Reyting sonuçları sıralamasında birinci kim?