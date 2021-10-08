Son Dakika 8 Ekim koronavirüs tablosu açıklandı mı? 8 Ekim korona tablosu ile Türkiye’de vaka - vefat sayıları kaç oldu?

Sağlık Bakanlığı son dakika 8 Ekim koronavirüs tablosu verileri, pandeminin başından bu yana Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter hesabı üzerinden duyurulan en son Türkiye corona virüsü vaka-vefat sayıları kamuoyu tarafından merak edilerek Sağlık Bakanlığı son dakika 8 Ekim koronavirüs tablosu açıklandı mı? sorusu üzerinden araştırmalarını sürdürüyor.
8 Ekim korona tablosu verileri Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter hesabı üzerinden son dakika haberi olarak paylaşıldı. Bugünkü güncel Türkiye vaka-vefat rakamları şöyle;
VAKA SAYISI: 30 bin 201
VEFAT SAYISI: 188
İYİLEŞEN SAYISI: 28 bin 167
VAKA SAYISI: 30 bin 019
VEFAT SAYISI: 217
İYİLEŞEN SAYISI: 32 bin 240
VAKA SAYISI: 29 bin 802
VEFAT SAYISI: 228
İYİLEŞEN SAYISI: 32 bin 269
VAKA SAYISI: 29 bin 802
VEFAT SAYISI: 228
İYİLEŞEN SAYISI: 32 bin 269
VAKA SAYISI: 28 bin 810
VEFAT SAYISI: 248
İYİLEŞEN SAYISI: 33 bin 152