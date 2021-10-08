Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son Dakika 8 Ekim koronavirüs tablosu açıklandı mı? 8 Ekim korona tablosu ile Türkiye'de vaka - vefat sayıları kaç oldu?
Giriş Tarihi: 8.10.2021 23:41 Son Güncelleme: 8.10.2021 23:41

Son Dakika 8 Ekim koronavirüs tablosu açıklandı mı? 8 Ekim korona tablosu ile Türkiye'de vaka - vefat sayıları kaç oldu?

Son Dakika 8 Ekim koronavirüs tablosu açıklandı mı? 8 Ekim korona tablosu ile Türkiye’de vaka - vefat sayıları kaç oldu?

Yurt ve dünyada 1 yıldan fazla süredir etkilerini gösteren covid-19 pandemisine ilişkin son dakika haberleri peş peşe gelmeye devam ediyor. Türkiye’deki ilk corona virüsü vakasından bu yana Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter hesabı ile Sağlık Bakanlığı resmi internet sitesi üzerinden açıklanan en Türkiye corona virüsü tablosu verilerine göre bugün koronavirüs testi yaptıranlardan 30 bin 201 kişi pozitif sonuçla tedavi altına alındı. Bugünkü Türkiye corona virüsü tablosu vaka-vefat rakamlarını merak edenler 8 Ekim koronavirüs tablosu açıklandı mı? sorusu üzerinden araştırmalarını yoğun şekilde sürdürüyor. Merak konusu olan 8 Ekim koronavirüs tablosu açıklandı mı? sorusu yanıtları ve son dakika haberleri.

Sağlık Bakanlığı son dakika 8 Ekim koronavirüs tablosu verileri, pandeminin başından bu yana Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter hesabı üzerinden duyurulan en son Türkiye corona virüsü vaka-vefat sayıları kamuoyu tarafından merak edilerek Sağlık Bakanlığı son dakika 8 Ekim koronavirüs tablosu açıklandı mı? sorusu üzerinden araştırmalarını sürdürüyor.

SON DAKİKA: 8 EKİM KORONAVİRÜS TABLOSU - GÜNCEL TÜRKİYE VAKA VE VEFAT SAYILARI

8 Ekim korona tablosu verileri Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter hesabı üzerinden son dakika haberi olarak paylaşıldı. Bugünkü güncel Türkiye vaka-vefat rakamları şöyle;

8 EKİM TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

VAKA SAYISI: 30 bin 201

VEFAT SAYISI: 188

İYİLEŞEN SAYISI: 28 bin 167

7 EKİM TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

VAKA SAYISI: 30 bin 019

VEFAT SAYISI: 217

İYİLEŞEN SAYISI: 32 bin 240

6 EKİM TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

VAKA SAYISI: 29 bin 802

VEFAT SAYISI: 228

İYİLEŞEN SAYISI: 32 bin 269



5 EKİM TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

VAKA SAYISI: 29 bin 802

VEFAT SAYISI: 228

İYİLEŞEN SAYISI: 32 bin 269

4 EKİM TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

VAKA SAYISI: 28 bin 810

VEFAT SAYISI: 248

İYİLEŞEN SAYISI: 33 bin 152

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Son Dakika 8 Ekim koronavirüs tablosu açıklandı mı? 8 Ekim korona tablosu ile Türkiye'de vaka - vefat sayıları kaç oldu?
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