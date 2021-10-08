Dün akşam Burak Yılmaz ile bir basın toplantısı düzenleyen Stefan Kuntz, Uğurcan Çakır ve Altay Bayındır hakkındaki soruya ilginç bir yanıt vermişti.

'KALECİ KONUSUNUN BÜYÜK BİR MESELE OLDUĞUNU BİLİYORUM'

'Kaleci konusunun Türkiye'de büyük bir mesele olduğunu biliyorum. Uğurcan ve Altay'ın yanına bir de deneyimli kaleci aldık. Kaleci antrenörümüz de idmanlarda kalecileri izledi. Nasıl bir futbol oynamak istediğimize göre kadroyu oluşturdum.' yanıtını vermişti.