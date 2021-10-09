Reyting sonuçları açıklandı mı, hangi yapım birinci oldu? Dünün (8 Ekim 2021) reyting sonuçları AB ve TOTAL sıralama!

Dünün reyting sonuçları için gözler gelecek açıklamaya çevrildi. Cuma akşamlarının vazgeçilmez dizileri ekran başına gelirken aynı zamanda dün gece TRT1 ekranlarında da Türkiye Norveç maçı naklen izleyenleriyle buluştu. Medya gündeminin yakın takipçileri "Reyting sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?" sorularına yanıt arıyor. İşte dünün reyting sonuçları ve tüm detaylar...
Geçtiğimiz güne ilişkin yayın akışı henüz belli olmadı. Gelişmeleri haberimizden takip edebilirsiniz...
Dün akşam Tv'de ne vardı?
TRT 1 YAYIN AKIŞI
11.35: Benim Adım Melek
15.25: Gönül Dağı
19.00: Ana Haber
19.55: İddiaların Aksine
20.00: Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı
21.45: 2022 Dünya Kupası Türkiye-Norveç maçı
23.45: Tarihin Arka Odası
03.00: Gönül Dağı
SHOW TV YAYIN AKIŞI
13.00: Bir Başka Güzel
15.00: Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18.10: Senin Hayatın
18.45: Show Ana Haber Canlı
20.00: Yalancı
23.30: Tarzan Rıfkı
01.15: İçimizden Biri
03.30: Yeni Gelin
ATV YAYIN AKIŞI
13.00: Gün Ortası
14.00: Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane
16.20: Esra Erol'da
19.00: ATV Ana Haber
20.00: Kim Milyoner Olmak İster
00.20: Kalp Yarası
03.20: Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane
05.35: Maraşlı
KANAL D YAYIN AKIŞI
12.15: Gelinim Mutfakta
15.45: Ece Üner ile Susma
18.45: Kanal D Ana Haber
20.00: Arka Sokaklar
00.15: Camdaki Kız
03.00: Gelinim Mutfakta
04.45: Ece Üner ile Susma
STAR TV YAYIN AKIŞI
13.00: Serap Paköz ile Gerçeğin Peşinde
16.00: Kiralık Aşk
18.30: STAR HABER (Ana Haber)
20.00: Niyazi Gül Dörtnala
22.30: Niyazi Gül Dörtnala
00.30: Sabahın Sultanı Seda Sayan
03.00: Güzel Köylü
05.00: Kiralık Aşk
FOX TV YAYIN AKIŞI
13.00: En Hamarat Benim
16.00: Fulya ile Umudun Olsun
19.00: SELÇUK TEPELİ İLE FOX ANA HABER
20.00: Aşk Mantık İntikam
23.30: Yalancılar ve Mumları
01.45: Fulya ile Umudun Olsun
04.15: Kefaret
05.45: Son Yaz
TV8 YAYIN AKIŞI
13.00: Kırmızı Oda
16.00: Zuhal Topal'la Yemekteyiz / Yeni Bölüm
20.00: Kırmızı Oda
00.15: Emre Dorman ile Aklımdaki Sorular / Yeni Bölüm
01.30: Zuhal Topal'la Yemekteyiz
04.00: Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa