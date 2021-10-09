Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Reyting sonuçları açıklandı mı, hangi yapım birinci oldu? Dünün (8 Ekim 2021) reyting sonuçları AB ve TOTAL sıralama!
Giriş Tarihi: 9.10.2021 07:24

Reyting sonuçları açıklandı mı, hangi yapım birinci oldu? Dünün (8 Ekim 2021) reyting sonuçları AB ve TOTAL sıralama!

Reyting sonuçları açıklandı mı, hangi yapım birinci oldu? Dünün 8 Ekim 2021 reyting sonuçları AB ve TOTAL sıralama!

Geçtiğimiz gün televizyon ekranlarına gelen dizi, film ve programların reyting sonuçları için kıyasıya rekabeti devam etti. Arka Sokaklar, Kırmızı Oda, Yalancı gibi birbirinden iddialı yapımlar televizyon ekranlarındaki yerini alırken öte yandan medya gündemini yakından takip eden binlerce kişi “Reyting sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?” sorularına yanıt aramaya başladı. Dünün AB ve TOTAL sıralamasında galip gelen yapım merak ediliyor. İşte 8 Ekim reyting sonuçları sıralaması ve tüm detaylar...

Dünün reyting sonuçları için gözler gelecek açıklamaya çevrildi. Cuma akşamlarının vazgeçilmez dizileri ekran başına gelirken aynı zamanda dün gece TRT1 ekranlarında da Türkiye Norveç maçı naklen izleyenleriyle buluştu. Medya gündeminin yakın takipçileri "Reyting sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?" sorularına yanıt arıyor. İşte dünün reyting sonuçları ve tüm detaylar...

Geçtiğimiz güne ilişkin yayın akışı henüz belli olmadı. Gelişmeleri haberimizden takip edebilirsiniz...

Dün akşam Tv'de ne vardı?

TRT 1 YAYIN AKIŞI

11.35: Benim Adım Melek

15.25: Gönül Dağı

19.00: Ana Haber

19.55: İddiaların Aksine

20.00: Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı

21.45: 2022 Dünya Kupası Türkiye-Norveç maçı
23.45: Tarihin Arka Odası

03.00: Gönül Dağı

SHOW TV YAYIN AKIŞI


13.00: Bir Başka Güzel
15.00: Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18.10: Senin Hayatın
18.45: Show Ana Haber Canlı

20.00: Yalancı
23.30: Tarzan Rıfkı
01.15: İçimizden Biri
03.30: Yeni Gelin

ATV YAYIN AKIŞI

13.00: Gün Ortası
14.00: Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane

16.20: Esra Erol'da

19.00: ATV Ana Haber

20.00: Kim Milyoner Olmak İster
00.20: Kalp Yarası

03.20: Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane

05.35: Maraşlı

KANAL D YAYIN AKIŞI

12.15: Gelinim Mutfakta

15.45: Ece Üner ile Susma

18.45: Kanal D Ana Haber

20.00: Arka Sokaklar
00.15: Camdaki Kız
03.00: Gelinim Mutfakta

04.45: Ece Üner ile Susma

STAR TV YAYIN AKIŞI

13.00: Serap Paköz ile Gerçeğin Peşinde

16.00: Kiralık Aşk

18.30: STAR HABER (Ana Haber)

20.00: Niyazi Gül Dörtnala
22.30: Niyazi Gül Dörtnala
00.30: Sabahın Sultanı Seda Sayan
03.00: Güzel Köylü
05.00: Kiralık Aşk

FOX TV YAYIN AKIŞI


13.00: En Hamarat Benim
16.00: Fulya ile Umudun Olsun
19.00: SELÇUK TEPELİ İLE FOX ANA HABER

20.00: Aşk Mantık İntikam
23.30: Yalancılar ve Mumları

01.45: Fulya ile Umudun Olsun
04.15: Kefaret
05.45: Son Yaz

TV8 YAYIN AKIŞI

13.00: Kırmızı Oda

16.00: Zuhal Topal'la Yemekteyiz / Yeni Bölüm
20.00: Kırmızı Oda
00.15: Emre Dorman ile Aklımdaki Sorular / Yeni Bölüm
01.30: Zuhal Topal'la Yemekteyiz

04.00: Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa

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Reyting sonuçları açıklandı mı, hangi yapım birinci oldu? Dünün (8 Ekim 2021) reyting sonuçları AB ve TOTAL sıralama!
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