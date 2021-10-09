Reyting sonuçları açıklandı mı, hangi yapım birinci oldu? Dünün (8 Ekim 2021) reyting sonuçları AB ve TOTAL sıralama!

Dünün reyting sonuçları için gözler gelecek açıklamaya çevrildi. Cuma akşamlarının vazgeçilmez dizileri ekran başına gelirken aynı zamanda dün gece TRT1 ekranlarında da Türkiye Norveç maçı naklen izleyenleriyle buluştu. Medya gündeminin yakın takipçileri "Reyting sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?" sorularına yanıt arıyor. İşte dünün reyting sonuçları ve tüm detaylar...