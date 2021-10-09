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Giriş Tarihi: 9.10.2021 20:40 Son Güncelleme: 9.10.2021 20:59

Son dakika: Cristiano Ronaldo Manchester United’da transfer işine de girdi! Eski takım arkadaşını getiriyor…

Son dakika: Cristiano Ronaldo Manchester United’da transfer işine de girdi! Eski takım arkadaşını getiriyor…

Son dakika haberi… Dünya futbolunun Lionel Messi’yle birlikte en zirvesinde yer alan Cristiano Ronaldo, bu sezon ani bir kararla Juventus’tan ayrılarak efsanesi olduğu Manchester United’a geri döndü. İngiltere Premier Lig’e dönüşünden bu yana gündemden hiç düşmeyen Ronaldo, Manchester United’da transfer işine de girdi. Portekizli yıldız, Manchester United yönetimine eski takım arkadaşının transfer edilmesi için baskıda bulunuyor. İşte İtalyan basınında yer alan son dakika haberinin detayları…

Son dakika… Bu sezona Juventus formasıyla başlayan Cristiano Ronaldo'nun İtalyan devinde mutsuz olduğu ve takımdan ayrılmak istediği dedikoduları basında oldukça fazla dolaşıyordu. Sezona başladıktan sonra ani bir karar alan Portekizli yıldız, Manchester United'a geri döndü.

Transfer döneminin son günlerinde transfer piyasasına inanılmaz bir hareketlilik getiren dünya yıldızı, Manchester City'e transfer olacakken efsanesi olduğu takıma dönmeyi tercih etti.

Alex Ferguson gibi Manchester United efsanelerinin devreye girmesiyle birlikte yeniden Premier Lig'e dönen Ronaldo, yaptıklarıyla gündemden hiç düşmedi.

Premier Lig'de rüya gibi bir başlangıç yapan Portekizli efsane, Eylül ayında attığı 3 golle ayın oyuncusu ödülünü de kaptı.

Şampiyonlar Ligi'nde de rekor üstüne rekor kıran Ronaldo için bu sezon, oldukça iyi başladı.

Ancak son dönemde teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer ile arasında bazı sürtüşmelerin olduğu basında dolaşırken, deneyimli teknik adamın takımdan gönderileceği söyleniyor.

Cristiano Ronaldo gibi 36 yaşında bir futbolcuyu her zaman 90 dakika oynatamam diyen Solskjaer, futbolseverlerin tepkisini çekmişti.

TRANSFER İÇİN KOLLARINI SIVADI!

İkinci Manchester United dönemine etkileyici bir giriş yapan Portekizli yıldız, kulüpte transfer işine de girdi.

İtalyan basınından Calciomercato'nun haberine göre, Ronaldo'nun Juventus'ta birlikte oynadığı Federico Chiesa, Portekizli yıldızın Manchester United'da görmeyi istediği bir futbolcu.

Kulüp yöneticilerine yıldız oyuncunun transfer edilmesi için talepte bulunan Ronaldo, Chiesa'yı da ikna çalışmalarına başladı.

İtalyan futbolunun son dönemde geleceği en parlak oyuncularından birisi olarak gösterilen Chiesa, son iki sezonluk çıkışıyla dev kulüplerin dikkatini çekti.

23 yaşındaki İtalyan oyuncu, Cristiano Ronaldo ile geçirdiği tek sezonda 14 gol atarak Portekizli yıldızla iyi bir ortaklık kurmuştu.

Daha sonra EURO 2020'yi kazanan İtalya kadrosunda da büyük yere sahip olan Chiesa'nın piyasa değeri oldukça arttı.

Chiesa'yı Manchester United'da görmek isteyen Ronaldo, bu transferin gerçekleşmesi için kollarını sıvadı.

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Son dakika: Cristiano Ronaldo Manchester United’da transfer işine de girdi! Eski takım arkadaşını getiriyor…
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