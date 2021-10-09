Zeynep Bastık kimdir, kaç yaşında ve aslen nereli? Sosyal medyaya Zeynep Bastık ve Edis’in dansı damgasını vurdu!

Ardından Dalkılıç'ın vokalistliğini bırakıp solo kariyerine devam etti. Rapçi Ezhel'in "Felaket" adlı şarkısına yaptığı cover ile çıkış yakaladı. Bu cover'lar tanınmasında etkili oldu. Anıl Piyancı ile birlikte 2019'un Haziran ayında "Bırakman Doğru mu?" isimli bir tekli yayımlandı.

Zeynep Bastık, üç yıldır aşk yaşadığı ve aynı zamanda menajerliğini yapan Tolga Akış ile 2021 yılı Temmuz ayında Çeşme'de yakın arkadaşlarının olduğu düğünle nikah masasına oturdu.