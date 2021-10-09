Zeynep Bastık kimdir, kaç yaşında ve aslen nereli? Sosyal medyaya Zeynep Bastık ve Edis’in dansı damgasını vurdu!

Temmuz ayında Tolga Akış ile evlenen Zeynep Bastık'ın Edis ile yaptığı dans, sosyal medyada gündem oldu. Kullanıcılar kısa sürede dans görüntülerini yorum yağmuruna tutarken ikilinin samimi dansı dikkatlerden kaçmadı. Hal böyle olunca; "Zeynep Bastık kimdir, kaç yaşında ve aslen nereli?" sorularına yanıt aranmaya başlandı. İşte Zeynep Bastık hakkında bilgiler.
ZEYNEP BASTIK KİMDİR?
Zeynep Bastık 8 Temmuz 1993 tarihinde Çanakkale'de dünyaya geldi. Üç yaşındayken ailesi İzmir'e taşınınca ortaokul ve liseyi Çanakkale'de tamamladı. Mutluluk, Yasak Elma, Sil Baştan ve Umuda Kelepçe Vurulmaz isimli gençlik dizilerinde rol alan Zeynep Bastık, asıl çıkışını ise müzik kariyeriyle yaptı.
2010'da İzmir'de cover grubu "Jackpot" ile profesyonel müziğe başlayan Bastık, 2012'ye kadar bu grupla birlikte İzmir, Eskişehir ve Bursa gibi şehirlerde sahne aldı.
Bastık, bir süre Anadolu Ateşi'nde dansçı olarak da yer aldı. Murat Dalkılıç'ın "Lüzumsuz Savaş" adlı şarkısına vokalistlik yaptı ve Dalkılıç'ın vokalistliğine üç yıl devam etti. Dalkılıç'ın desteğiyle ilk teklisi "Fırça"yı 2014 yılında yayımladı.
Ardından Dalkılıç'ın vokalistliğini bırakıp solo kariyerine devam etti. Rapçi Ezhel'in "Felaket" adlı şarkısına yaptığı cover ile çıkış yakaladı. Bu cover'lar tanınmasında etkili oldu. Anıl Piyancı ile birlikte 2019'un Haziran ayında "Bırakman Doğru mu?" isimli bir tekli yayımlandı.
Zeynep Bastık, üç yıldır aşk yaşadığı ve aynı zamanda menajerliğini yapan Tolga Akış ile 2021 yılı Temmuz ayında Çeşme'de yakın arkadaşlarının olduğu düğünle nikah masasına oturdu.