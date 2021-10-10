10 Ekim koronavirüs tablosu son dakika açıklanıyor! 10 Ekim korona tablosu ile Türkiye’de vaka - vefat sayıları kaç oldu?

Sağlık Bakanlığı son dakika 10 Ekim corona virüsü tablosu verileri Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter hesabından kamuoyuna duyuruluyor. Bugünkü en son Türkiye corona virüsü vaka-vefat rakamları öğrenilmek istenerek Sağlık Bakanlığı son dakika 10 Ekim koronavirüs tablosu açıklandı mı? sorusu aracılığıyla araştırılıyor.
10 Ekim korona tablosu verileri Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter hesabı aracılığıyla kamuoyuna duyurulacak. Bugünkü güncel Türkiye vaka-vefat rakamları belli olduğunda son dakika detaylarıyla burada olacak…
VAKA SAYISI: 28 bin 645
VEFAT SAYISI: 206
İYİLEŞEN SAYISI: 24 bin 217
VAKA SAYISI: 30 bin 201
VEFAT SAYISI: 188
İYİLEŞEN SAYISI: 28 bin 167
VAKA SAYISI: 30 bin 019
VEFAT SAYISI: 217
İYİLEŞEN SAYISI: 32 bin 240
VAKA SAYISI: 29 bin 802
VEFAT SAYISI: 228
İYİLEŞEN SAYISI: 32 bin 269