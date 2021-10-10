Formula 1 Türkiye GP hangi kanalda canlı yayınlanacak, şifresiz mi? Formula 1 İstanbul yarışı canlı yayın kanalı ve saati!

Bugün İstanbul Park'ta 5,3 kilometrelik alana sahip bir pistte düzenlenecek olan F1 Türkiye yarışları canlı yayınla ekrandan takip edilecek. Geçen sezonun en iyi yarışı olarak kabul edilen Turkish Grand Prix bu sezon da İstanbul'da gerçekleşiyor. Yarışı anlık olarak takip etmek isteyenler Formula 1 Türkiye GP hangi kanalda canlı yayınlanacak sorusuyla araştırma yapıyor. Formula 1 İstanbul yarışı canlı yayın kanalı ve saati haberimizde.

FORMULA 1 (F1) İSTANBUL YARIŞLARI SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Formula 1'in Türkiye Grand Prix'sinde sıralama turu 9 Ekim Cumartesi saat 15.00'te başladı. Asıl yarışlar ise 10 Ekim Pazar günü (bugün) saat 15.00'te olacak.