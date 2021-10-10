Formula 1 Türkiye GP hangi kanalda canlı yayınlanacak, şifresiz mi? Formula 1 İstanbul yarışı canlı yayın kanalı ve saati!

Bugün İstanbul Park'ta 5,3 kilometrelik alana sahip bir pistte düzenlenecek olan F1 Türkiye yarışları canlı yayınla ekrandan takip edilecek. Geçen sezonun en iyi yarışı olarak kabul edilen Turkish Grand Prix bu sezon da İstanbul'da gerçekleşiyor. Yarışı anlık olarak takip etmek isteyenler Formula 1 Türkiye GP hangi kanalda canlı yayınlanacak sorusuyla araştırma yapıyor. Formula 1 İstanbul yarışı canlı yayın kanalı ve saati haberimizde.
Formula 1'in Türkiye Grand Prix'sinde sıralama turu 9 Ekim Cumartesi saat 15.00'te başladı. Asıl yarışlar ise 10 Ekim Pazar günü (bugün) saat 15.00'te olacak.
FORMULA 1 TÜRKİYE GP HANGİ KANALDA?
Formula 1 heyecanı S Sport 2 ve S Sport Plus kanallarından canlı yayınlanacak.
Formula 1 Rolex Türkiye Grand Prix'i ilk antrenman seansıyla başladı. Intercity İstanbul Park'ta 5,3 kilometrelik pistte gerçekleştirilen ve 1 saat süren ilk antrenman turlarında en iyi dereceleri, Mercedes pilotu Lewis Hamilton, Red Bull pilotu Max Verstappen ve Ferrari pilotu Charles Leclerc yaptı.
Geçen sezon İstanbul'da kariyerinin 7. şampiyonluğunu elde eden, bu yıl da pilotlar klasmanının zirvesinde yer alan Büyük Britanyalı Hamilton, ilk antrenman seansında 1 dakika 24.178 saniyeyle en hızlı isim oldu. Hollandalı Verstappen, 0.425 saniye farkla ikinci en iyi zamana imza atarken, Ferrari'nin Monakolu sürücüsü Charles Leclerc ise Hamilton'ın 0.476 saniye arkasında kalarak üçüncü sırayı aldı.
PUAN DURUMU
Şampiyonluğun iki büyük adayı Lewis Hamilton ile Max Verstappen, Türkiye Grand Prix'sine iki puan farkla başlayacak.
Türkiye'deki 16. etap öncesi pilotlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:
1. Lewis Hamilton (Büyük Britanya): 246,5 puan
2. Max Verstappen (Hollanda): 244,5 puan
3. Valtteri Bottas (Finlandiya): 151
4. Lando Norris (Büyük Britanya): 139
5. Sergio Perez (Meksika): 120
YARIŞSEVERLERİN ÖZLEMİ SONA ERİYOR
Salgın nedeniyle geçen yıl seyircisiz düzenlenen Türkiye Grand Prix'si bu yıl yarı kapasiteyle gerçekleştirilecek.
240 bin kişilik kapasiteye sahip Intercity İstanbul Park'ta satışa çıkarılan 100 bin biletin tamamına yakını tükendi.
İngiltere'nin salgın nedeniyle oluşturduğu kırmızı listeden Türkiye'yi çıkarmasının da etkisiyle bu hafta sonu yaklaşık 40 bin yabancı sporseverin yarışı tribünden izlemesi bekleniyor.
Türkiye Grand Prix'sini 70'i yabancı olmak üzere 100'den fazla basın mensubu da yerinden takip edecek.
Formula 1'de yer alan takımlar yoğun bir çalışmanın ardından hazırlıklarını tamamladı. Yarış için Sabiha Gökçen Havalimanı'na 10 jumbo jet inerken, Pendik Limanı'na da 500 tırlık malzeme gemilerle getirildi.