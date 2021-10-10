Formula 1 Türkiye Grand Prix, saat 15.00'de başlıyor. Tüm dünyanın gözü kulağı İstanbul'daki yarışa çevrilirken F1 canlı izle ekranı hakkındaki araştırmalar da yoğunluk kazandı. Zira, pistte bulunan seyircilerin yanı sıra, ekranları başındaki sporseverler de Formula 1 canlı izle ekranı ile zorlu geçmesi beklenen yarışı takip edecek.
Hatırlanacağı gibi, Formula 1 canlı yayın kanalı geçtiğimiz günlerde duyurulmuştu. Peki, Formula 1 şifresiz canlı yayın nasıl izlenir?
İşte, F1 canlı izle ekranı ve İstanbul GP'nin canlı yayın kanalı frekans bilgileri;
F1 yarışları, ücretli platformlarda yayın yapan S Sport 2 kanalı ve S Sport Plus dijital platformundan yayınlanıyor.
Formula 1 İstanbul GP canlı izle | 2021 Formula 1 Türkiye GP yarışı S Sport şifresiz canlı yayın izle
S Sport'tan yapılan açıklamaya göre, S Sport 2 kanalının Türkiye GP'ye özel olarak Cumartesi günü 09.00-19.00 ve Pazar günü 09.00-20.00 saatleri arasında uydu üzerinden şifresiz yayın yapacağı müjdesi paylaşıldı. Yarışseverler Cumartesi günü 3. antrenman turlarını, sıralama turlarını ve Pazar günü yarışı izleyebilecek.
S SPORT FREKANS BİLGİLERİ
Kanal İsmi: S SPORT
Frekans: 12187
Polarizasyon: V-Dikey
SR: 27500
FEC: 5/6
S Sport
D-Smart 78. Kanal
TV+ 77. Kanal
TiviBu 73. Kanal
Kablo TV 240. Kanal
Vodafone TV 11. Kanal