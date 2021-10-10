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Giriş Tarihi: 10.10.2021 14:24

Formula 1 yarışı canlı yayın izle! Formula 1 S Sports şifresiz canlı yayın nasıl izlenir?

Formula 1 yarışı canlı yayın izle! Formula 1 S Sports şifresiz canlı yayın nasıl izlenir?

Formula 1 İstanbul GP için beklenen gün geldi çattı. Saatler 15.00'i gösterdiğinde Formula 1 Türkiye Grand Prix'i başlayacak. Bu noktada, Formula 1 yarışı canlı izle seçeneği hakkındaki araştırmalar artış gösterdi. Formula 1 canlı izle ekranı ile sporseverler, dünyanın en zorlu pistlerinden birisi olarak gösterilen İstanbul'daki yarış heyecanını takip edecek. Formula 1 yarışı, pistte bulunan seyircilerin yanı sıra televizyondan da canlı takip edilecek. Peki, Formula 1 yarışı canlı yayın nasıl izlenir, şifresiz mi? iişte, Formula 1 canlı izle ekranı ve diğer bilgiler

Formula 1 Türkiye Grand Prix, saat 15.00'de başlıyor. Tüm dünyanın gözü kulağı İstanbul'daki yarışa çevrilirken F1 canlı izle ekranı hakkındaki araştırmalar da yoğunluk kazandı. Zira, pistte bulunan seyircilerin yanı sıra, ekranları başındaki sporseverler de Formula 1 canlı izle ekranı ile zorlu geçmesi beklenen yarışı takip edecek.

FORMULA 1 CANLI İZLE | F1 CANLI YAYINI İZLE

Hatırlanacağı gibi, Formula 1 canlı yayın kanalı geçtiğimiz günlerde duyurulmuştu. Peki, Formula 1 şifresiz canlı yayın nasıl izlenir?
İşte, F1 canlı izle ekranı ve İstanbul GP'nin canlı yayın kanalı frekans bilgileri;

F1 CANLI YAYIN NASIL İZLENİR?

F1 yarışları, ücretli platformlarda yayın yapan S Sport 2 kanalı ve S Sport Plus dijital platformundan yayınlanıyor.

Formula 1 İstanbul GP canlı izle | 2021 Formula 1 Türkiye GP yarışı S Sport şifresiz canlı yayın izle

FORMULA 1 ŞİFRESİZ Mİ?

S Sport'tan yapılan açıklamaya göre, S Sport 2 kanalının Türkiye GP'ye özel olarak Cumartesi günü 09.00-19.00 ve Pazar günü 09.00-20.00 saatleri arasında uydu üzerinden şifresiz yayın yapacağı müjdesi paylaşıldı. Yarışseverler Cumartesi günü 3. antrenman turlarını, sıralama turlarını ve Pazar günü yarışı izleyebilecek.

S SPORT FREKANS BİLGİLERİ

Kanal İsmi: S SPORT

Frekans: 12187

Polarizasyon: V-Dikey

SR: 27500

FEC: 5/6

S Sport
D-Smart 78. Kanal
TV+ 77. Kanal
TiviBu 73. Kanal
Kablo TV 240. Kanal
Vodafone TV 11. Kanal

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Formula 1 yarışı canlı yayın izle! Formula 1 S Sports şifresiz canlı yayın nasıl izlenir?
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