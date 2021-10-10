Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri İspanya – Fransa maçı hangi kanalda, saat kaçta başlayacak? UEFA Uluslar Ligi final maçı şifresiz mi yayınlanacak?
Giriş Tarihi: 10.10.2021 16:33

İspanya – Fransa maçı hangi kanalda, saat kaçta başlayacak? UEFA Uluslar Ligi final maçı şifresiz mi yayınlanacak?

İspanya – Fransa maçı hangi kanalda, saat kaçta başlayacak? UEFA Uluslar Ligi final maçı şifresiz mi yayınlanacak?

Bu akşam gerçekleşecek olan İspanya – Fransa maçı “UEFA Uluslar Ligi final maçı şifresiz mi yayınlanacak?” sorusuyla gündeme geliyor. 4. gruptan 11 puanla lider ayrılan İspanya ile 3. Gruptan 16 puanla ayrılan Fransa ligde şampiyonluğa oynayacak. Futbolseverlerce İspanya – Fransa maçı hangi kanalda, saat kaçta başlayacak sorusuyla araştırılan karşılaşma, bu akşam San Siro’da gerçekleşecek. İşte maçın yayın kanalı ve saati.

UEFA Uluslar Ligi final maçı için İspanya ve Fransa karşı karşıya geliyor. Maçı canlı takip etmek isteyenler İspanya – Fransa maçı hangi kanalda, saat kaçta başlayacak sorularıyla maçın yayın kanalı hakkında araştırma yapıyor. Son Avrupa Şampiyonu İtalya'yı mağlup ederek finale hak kazanan İspanya ile Belçika'yı saf dışı bırakarak finale yükselen Fransa San Siro'da kıyasıya rekabet edecek. UEFA Uluslar Ligi final maçı şifresiz mi? İşte maça ilişkin detaylar.

ULUSLAR LİGİ FİNALİ İSPANYA FRANSA MAÇI HANGİ KANALDA, ŞİFRESİZ Mİ?

İspanya ve Fransa arasında gerçekleşecek olan Uluslar Ligi Final maçı, İtalya'da yer alan San Siro (Giuseppe Meazza) Stadyumu'nda gerçekleşecek. İngiliz hakem Anthony Taylor'ın yönetiminde oynanacak olan maç Türkiye saati ile 21:45'te şifresiz olarak izlenebilecek.

İSPANYA-FRANSA MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

San Siro'da TSİ 21.45'te başlayacak İspanya-Fransa maçını İngiliz hakem Anthony Taylor yönetecek. TRT Spor ve S Sport'tan naklen ekranlara gelecek dev finalin canlı skor takibi haberimizde olacak.

UEFA ULUSLAR LİGİ FRANSA'NIN SON MAÇLARI

UEFA Uluslar Ligi'nde A Ligi 3. Grup'ta yer alan Fransa; Portekiz, Hırvatistan ve İsveç'in bulunduğu grubu 16 puanla lider tamamladı. Yarı finalde Belçika ile karşılaşan Horozlar, son yarım saate 2-0 mağlup girdiği maçta muhteşem bir geri dönüşe imza attı ve sahadan 3-2 galip ayrılarak finale yükseldi.

UEFA ULUSLAR LİGİ İSPANYA'NIN SON MAÇLARI

UEFA Uluslar Ligi'nde A Ligi 4. Grup'ta yer alan İspanya; Almanya, Ukrayna ve İsviçre'nin bulunduğu grubu 11 puanla lider tamamladı. Yarı finalde son Avrupa Şampiyonu İtalya'yı 2-1 devirerek güçlü rakibinin 37 maçlık yenilmezlik serisine son veren Matadorlar, final biletini kaptı.

İSPANYA-FRANSA MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

İspanya: Unai Simon; Sergio Reguilon, Pau Torres, Aymeric Laporte, Cesar Azpilicueta; Sergio Busquets, Koke, Gavi; Mikel Oyarzabal, Pablo Sarabia, Ferran Torres.

Fransa: Hugo Lloris; Lucas Hernandez, Jules Kounde, Raphael Varane; Theo Hernandez, Benjamin Pavard, Aurelien Tchouameni, Paul Pogba; Antoine Griezmann, Karim Benzeman, Kylian Mbappe.

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İspanya – Fransa maçı hangi kanalda, saat kaçta başlayacak? UEFA Uluslar Ligi final maçı şifresiz mi yayınlanacak?
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