İspanya – Fransa maçı hangi kanalda, saat kaçta başlayacak? UEFA Uluslar Ligi final maçı şifresiz mi yayınlanacak?

UEFA Uluslar Ligi final maçı için İspanya ve Fransa karşı karşıya geliyor. Maçı canlı takip etmek isteyenler İspanya – Fransa maçı hangi kanalda, saat kaçta başlayacak sorularıyla maçın yayın kanalı hakkında araştırma yapıyor. Son Avrupa Şampiyonu İtalya'yı mağlup ederek finale hak kazanan İspanya ile Belçika'yı saf dışı bırakarak finale yükselen Fransa San Siro'da kıyasıya rekabet edecek. UEFA Uluslar Ligi final maçı şifresiz mi? İşte maça ilişkin detaylar.

ULUSLAR LİGİ FİNALİ İSPANYA FRANSA MAÇI HANGİ KANALDA, ŞİFRESİZ Mİ?

İspanya ve Fransa arasında gerçekleşecek olan Uluslar Ligi Final maçı, İtalya'da yer alan San Siro (Giuseppe Meazza) Stadyumu'nda gerçekleşecek. İngiliz hakem Anthony Taylor'ın yönetiminde oynanacak olan maç Türkiye saati ile 21:45'te şifresiz olarak izlenebilecek.