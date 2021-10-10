Yargı yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Yargı yeni bölüm bu akşam mı, günü değişti mi?

Ilgaz da Ceylin gibi, babasının ve kardeşinin sırlarla dolu hayatlarını çözmeye ve gerçeği öğrenmeye çalışmaktadır. Ancak bu sefer Çınar'la ilgili yapması gereken çok önemli bir seçim vardır. Üstelik bu seçim, Ceylin'le ikisini katilin kim olduğu gerçeğine götüren yolda keskin bir ayırıma götürecektir. İkisi de kendi planlarını uygularken bir yandan birbirlerine karşı yeni yeni yeşertmeye çalıştıkları güven duygusu tekrar sınanacaktır.

Ilgaz ve Ceylin, göze aldıkları bütün zor seçimlerinin bedelini ödemek üzeredirler. Gerçeğe ulaşmaya çalışmak onları zamanla yakınlaştırırken, aileleriyle aralarında duvarların yükselmesine sebep olur. Acaba bu duvarların karşısında yıkılmadan ayakta kalabilecekler midir?

Yargı yeni bölümüyle 10 Ekim Pazar günü saat 20.00'da Kanal D'de!