Bir cinayet vakasının buluşturduğu Savcı Ilgaz (Kaan Urgancıoğlu) ile Avukat Ceylin'in (Pınar Deniz) ters köşelerle dolu hikayesini Yargı dizisiyle ekrana taşınıyor. Diziyi takip edenler Yargı yeni bölüm yayın günü araştırmasına başladı. Yargı yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Yargı yeni bölüm bu akşam mı, günü değişti mi?
Yargı yeni bölüm bu akşam Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşacak. Her Pazar yayın akışında yer alan Yargı 4. Bölümüyle bu akşam Kanal D'de!
Yargı 4. Bölüm 2. Fragmanı yayınlandı | Video
Kanal D'nin, yapımını Ay Yapım'ın üstlendiği, başrollerini Kaan Urgancıoğlu ile Pınar Deniz'in paylaştığı, çok konuşulan dizisi "Yargı" yeni bölümü ile ekrana geliyor.
"Vicdan hatırladıkça hiçbir suç unutulmaz."
Zafer'in sorgusuna şahit olan Ceylin, İnci'yle ilgili kaldıramayacağı gerçeklerle karşı karşıya kalır. Bunun üzerine bir de Zafer'in geçmişte yaptıklarının sonucu şüpheliler listesine girmesi Ceylin'i adeta yıkar. Babasından yana sınanma vakti Ceylin'dedir, ikisi arasında büyük bir sorgulama yaşanacaktır.
Ilgaz da Ceylin gibi, babasının ve kardeşinin sırlarla dolu hayatlarını çözmeye ve gerçeği öğrenmeye çalışmaktadır. Ancak bu sefer Çınar'la ilgili yapması gereken çok önemli bir seçim vardır. Üstelik bu seçim, Ceylin'le ikisini katilin kim olduğu gerçeğine götüren yolda keskin bir ayırıma götürecektir. İkisi de kendi planlarını uygularken bir yandan birbirlerine karşı yeni yeni yeşertmeye çalıştıkları güven duygusu tekrar sınanacaktır.
Ilgaz ve Ceylin, göze aldıkları bütün zor seçimlerinin bedelini ödemek üzeredirler. Gerçeğe ulaşmaya çalışmak onları zamanla yakınlaştırırken, aileleriyle aralarında duvarların yükselmesine sebep olur. Acaba bu duvarların karşısında yıkılmadan ayakta kalabilecekler midir?
Yargı yeni bölümüyle 10 Ekim Pazar günü saat 20.00'da Kanal D'de!