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Giriş Tarihi: 10.10.2021 08:29 Son Güncelleme: 10.10.2021 08:29

İdo Tatlıses'in eşi Yasemin Şefkatli kimdir, kaç yaşında, nereli ve ne iş yapıyor? Yasemin Şefkatli yaşı, mesleği, hayatı!

İdo Tatlıses’in eşi Yasemin Şefkatli kimdir, kaç yaşında, nereli ve ne iş yapıyor? Yasemin Şefkatli yaşı, mesleği, hayatı!

İdo Tatlıses’in nikah masasına oturacağı Yasemin Şefkatli yaşı, mesleği ve birçok detayla araştırma konusu haline geldi. Bu akşam dünya evine girecek olan ünlü ismin müstakbel eşi bekarlığa veda partisi ve gelin hamamı ile dikkatleri üzerine çekmişti. Sosyal medyada gündeme gelen evlilik öncesinde “Yasemin Şefkatli kimdir, kaç yaşında, nereli ve ne iş yapıyor?” soruları bu noktada yanıt aramaya başladı. İşte İdo Tatlıses’in sevgilisi Yasemin Şefkatli’nin hayatına dair tüm detaylar...

Ünlü şarkıcı İdo Tatlıses bu akşam Yasemin Şefkatlı ile nikah masasına oturmaya hazırlanıyor. Sosyal medyadaki bekarlığa veda paylaşımlarıyla adından söz ettiren ünlü güzel hakkındaki detaylar bu kapsamda araştırma konusu haline geldi. Hal böyleyken "Yasemin Şefkatli kimdir, kaç yaşında, nereli ve ne iş yapıyor?" soruları da yanıt aramaya başladı. İşte Yasemin Şefkatli hakkında merak edilen tüm detaylar...

Yasemin Şefkatli kimdir, nereli? İdo Tatlıses ile nişanlanan Yasemin Şefkatli kaç yaşında, ne iş yapıyor?

İDO TATLISES KİMDİR?

İdo Tatlıses, 15 Şubat 1992 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Aslen Şanlıurfalı'dır. Gerçek adı İbrahim'dir. İbrahim Tatlıses ve Derya Tuna çiftinin oğlu olan İbrahim'in ismi kısaltılarak İbrahim ve Derya'nın oğlu anlamına gelen İdo mahlası takılmıştır. İdo Tatlıses, eğitimini İsviçre'de College du Leman'da tamamlamıştır.

Yasemin Şefkatli kimdir, nereli? İdo Tatlıses ile nişanlanan Yasemin Şefkatli kaç yaşında, ne iş yapıyor?

YASEMİN ŞEFKATLİ KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Yasemin Şefkatli 1992 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiştir. 28 yaşında olan Şefkatli yaşantısını İstanbul Beşiktaş'ta sürdürmektedir. 2017 yılının ağustos ayından bu yana İdo Tatlıses ile birliktelikleri sürdüren Şefkatli İstek Özel Semiha Şakir Lisesi mezunudur. Yasemin Şefkatli mankenlik ve modellik yapmaktadır.

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İdo Tatlıses'in eşi Yasemin Şefkatli kimdir, kaç yaşında, nereli ve ne iş yapıyor? Yasemin Şefkatli yaşı, mesleği, hayatı!
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