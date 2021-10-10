YDS saat kaçta başlıyor, kaçta bitecek? 2021 ÖSYM ile bugünkü YDS sınav saatleri ve oturumun bitiş saati

BUGÜN YDS SINAVI SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK VE KAÇTA BİTECEK?

2021 YDS sınavı saat 10.15'te başlayacak. Adaylar kimlik kartı ve sınav giriş belgesi ile sınava giriş yapabilecek. ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre adaylar, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacak. Sınav, saat 10.15'de başlayacak ve 3 saat (180 dakika) sürecek.

YDS SINAV SÜRESİ NE KADAR, NE ZAMAN BİTECEK?

YDS 2021 10 Ekim 2021 tarihinde saat 10.15'te yapılacak. 10 Ekim 2021 tarihinde uygulanacak olan 2021 YDS/2 için adaylar, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacaklardır. YDS sınavı 180 dakika sürecektir.

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 10 Ekim'de yapılacak Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2021-YDS/2 ) adayları uyardı.

Saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacak adayların sınava giriş belgesini. fotoğraflı nüfus cüzdanını, T.C. Kimlik Kartı veya geçerlilik süresi dolmamış pasaportunun aslını yanında bulundurması zorunlu.

Fotoğraflı nüfus cüzdanı veya Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı veya geçerlilik süresi dolmuş pasaport dışında; Türk vatandaşlığından izinle ayrılanlar ve bunların kanuni mirasçılarına ait Pembe/Mavi Kartlar, pasaportları bulunmayan KKTC vatandaşlarının fotoğraflı ve kimlik numaralı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Kimlik Kartı, kimlik belgesi olarak kabul edilecek.