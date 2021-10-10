YDS saat kaçta başlıyor, kaçta bitecek? 2021 ÖSYM ile bugünkü YDS sınav saatleri ve oturumun bitiş saati

Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı'na katılım gösterecek öğrenciler YDS sınav saati ve oturum bilgisi araştırması yapıyor. ÖSYM tarafından bugün düzenlenen YDS 2 sınavının saat kaçta başlayıp biteceği belli oldu. Bu yıl ikinci ve son kez düzenlenecek Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı Almanca, Arapça, Fransızca, İngilizce, Rusça dilleri için yapılacak. YDS sınav süresi ise 180 dakika olacak. Peki YDS saat kaçta? 2021 ÖSYM ile YDS sınav saatleri ve bugünkü oturumun bitiş saati
ÖSYM koordinesinde, Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı YDS için yapılan sınav bugün gerçekleştiriliyor. YDS sınavı 10 Ekim 2021 Pazar günü saat 10:15'te başlayacak olup adaylar 10:00'dan sonra sınav binalarına alınmayacaklar. YDS sınavında adaylara 180 dakika süre verilecek.
ÖSYM, 2021 Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı'na katılacaklar için sınav merkezi olan il ve ilçe nüfus müdürlüklerinin sınav günü açık bulundurulacağını bildirdi. Ölçme ve Yerleştirme Merkezi'nden (ÖSYM) yapılan açıklamada, 10 Ekim Pazar günü yapılacak sınava katılacak adayların mağduriyet yaşamamaları amacıyla sınav merkezi olan il ve ilçe nüfus müdürlüklerinin sınav günü saat 07.00 ile 10.00 saatleri arasında açık bulundurulacağı belirtildi.
2021 YDS sınavı saat 10.15'te başlayacak. Adaylar kimlik kartı ve sınav giriş belgesi ile sınava giriş yapabilecek. ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre adaylar, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacak. Sınav, saat 10.15'de başlayacak ve 3 saat (180 dakika) sürecek.
YDS 2021 10 Ekim 2021 tarihinde saat 10.15'te yapılacak. 10 Ekim 2021 tarihinde uygulanacak olan 2021 YDS/2 için adaylar, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacaklardır. YDS sınavı 180 dakika sürecektir.
Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 10 Ekim'de yapılacak Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2021-YDS/2 ) adayları uyardı.
Saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacak adayların sınava giriş belgesini. fotoğraflı nüfus cüzdanını, T.C. Kimlik Kartı veya geçerlilik süresi dolmamış pasaportunun aslını yanında bulundurması zorunlu.
Fotoğraflı nüfus cüzdanı veya Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı veya geçerlilik süresi dolmuş pasaport dışında; Türk vatandaşlığından izinle ayrılanlar ve bunların kanuni mirasçılarına ait Pembe/Mavi Kartlar, pasaportları bulunmayan KKTC vatandaşlarının fotoğraflı ve kimlik numaralı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Kimlik Kartı, kimlik belgesi olarak kabul edilecek.