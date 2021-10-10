YDS soruları ve cevapları yayınlandı mı? 2021 YDS sınav soruları ve cevapları için gözler ÖSYM’de!

YDS SORULARI VE CEVAPLARI YAYINLANDI MI?

YDS soruları ve cevapları henüz açıklanmadı. YDS sınavında sınav soru ve cevaplarını sınavdan belli bir süre sonra Temel Soru Kitapçığı ile Cevap Anahtarının % 10'u Aralık'ta erişime açılacağı biliniyor.. YDS soruları ÖSYM'nin internet sitesinden PDF olarak indirilecek.

YDS SORU CE CEVAP ANAHTARI NE ZAMAN YAYINLANACAK?

YDS soru cevapları açıklanmadı. ÖSYM'nin daha önce gerçekleştirdiği sınavlar göz önüne alındığında sınav sorularının aynı gün içerisinde ya da sınavdan bir kaç gün sonra açıklanması bekleniyor.

YDS Temel Soru Kitapçığı ile Cevap Anahtarı ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile görüntülenecek.