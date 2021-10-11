Ara tatil takvimi, öğrencilerin gündeminde yer almaya başladı. Bu yıl ilk ara tatil Kasım ayında yapılacak olup MEB 2021-2022 ara tatil takvimi de belli oldu. Bilindiği üzere, okullarda ara tatiller Kasım ve Nisan aylarında yapılıyor. Peki; Ara tatil ne zaman ve hangi tarihte başlayacak? MEB Ara tatil takvimi 2021-2022 belli oldu!
ARA TATİL NE ZAMAN?
Yayınlanan programa göre birinci dönem ara tatili, 15 Kasım 2021 Pazartesi başlayacak ve 19 Kasım 2021 Cuma sona erecek.
Yarıyıl tatili 24 Ocak-4 Şubat
2. dönem ara tatili 11-15 Nisan
KASIM ARA TATİLİ VE YARIYIL TATİLİ NE ZAMAN?
1. dönem ara tatili 15 Kasım tarihinde başlayacak ve 19 Kasım'da sona erecek.
Yarıyıl tatili 24 Ocak tarihinde başlayacak ve 4 Şubat'a kadar devam edecek.
2. dönem ara tatili 11-15 Nisan tarihleri aralığında olacak. Karneler 17 Haziran 2022'de dağıtılacak.
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, öğrencilerin merak ettiği soruları yanıtladı;
"Okullarımız tüm kademelerde haftada beş gün ve yüz yüze eğitimle açılıyor. Yüz yüze eğitime katılım zorunlu olacak. Ancak yönetmelikte tanımlı mazereti olanlar, Sağlık Bakanlığı e-nabız sistemindeki kronik hastalıklar listesinde yer alan hastalığa ait raporu olan öğrenciler ve CovId-19 tanılı veya temaslı olan öğrencilerimiz okula gelmeden EBA-TV ve dijital platformlar üzerinden derslerini takip edebilecekler."
"Evden çıkması sağlığı açısından risk oluşturan ve buna dair sağlık kurulu raporu bulunan özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilere rehberlik ve araştırma merkezlerince alınan "evde eğitim" kararı doğrultusunda ders yılı boyunca il/ilçe milli eğitim müdürlüğünün planlamasıyla evde eğitim hizmeti verilecek ve bu öğrenciler mazeretli sayılacak.
Diğer taraftan Sağlık Bakanlığı e-nabız sistemindeki kronik hastalıklar listesinde yer alan hastalığa ait raporu olan öğrencilerle, koronavirüs hastası ya da temaslısı olduğu için tedavi veya karantina sürecinde olan öğrenciler de mazeretli sayılacak. Bu öğrenciler TRT EBA ve EBA dijital platformu aracılığıyla eğitime evde devam edecek."