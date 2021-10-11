Ece Ronay kimdir, kaç yaşında ve aslen nereli? Ece Ronay mesleği nedir?

Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil'in kendisini taciz ettiğini iddia ederek sosyal medya üzerinden yazışmalarını ifşa eden Ece Ronay, magazin gündemine oturdu. Yapılan bu davranış sonrası "Ece Ronay kimdir, kaç yaşında ve nereli? Ece Ronay mesleği ne?" sorularına yanıt aranmaya başlandı. Karpuz, Baba Yorgun, Sevesim gibi şarkıları bulunan Ece Ronay hakkında merak edilenlere bu başlık altından ulaşabilirsiniz.
ECE RONAY KİMDİR?
Ece Ronay, 17 Kasım 1991 yılında Diyarbakır'da dünyaya geldi. 30 yaşındaki Ece Ronay, TikTok hesabında paylaştığı videolarla şöhret kapısını araladı.
ECE RONAY'IN MESLEĞİ NE?
Tiktok fenomenliğinden sonra şarkıcılığa soyunan Ece Ronay'ın çıkarttığı çoğu şarkı, YouTube'da trendlere girdi.
ECE RONAY ŞARKILARI
Ece Ronay'ın, Karpuz, Hıyar, Şiki Şiki, Baba Yorgun, Sevesim gibi şarkıları, YouTube'da milyonlarca izlenmeye ulaştı.