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Giriş Tarihi: 11.10.2021 14:02 Son Güncelleme: 11.10.2021 14:03

Ece Ronay kimdir, kaç yaşında ve aslen nereli? Ece Ronay mesleği nedir?

Ece Ronay kimdir, kaç yaşında ve aslen nereli? Ece Ronay mesleği nedir?

Sosyal medya fenomeni ve şarkıcı olarak tanınan Ece Ronay, Mehmet Ali Erbil’in kendisini taciz ettiğini iddia ederek yazışmalarını ifşa etti. Sosyal medya üzerinden ünlü şovmen ile yazışmalarını duyuran ismin bu davranışı sonrası “Ece Ronay kimdir, kaç yaşında ve nereli? Ece Ronay mesleği ne?” sorularına yanıt aranmaya başlandı. İşte Ece Ronay hakkında merak edilenler.

Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil'in kendisini taciz ettiğini iddia ederek sosyal medya üzerinden yazışmalarını ifşa eden Ece Ronay, magazin gündemine oturdu. Yapılan bu davranış sonrası "Ece Ronay kimdir, kaç yaşında ve nereli? Ece Ronay mesleği ne?" sorularına yanıt aranmaya başlandı. Karpuz, Baba Yorgun, Sevesim gibi şarkıları bulunan Ece Ronay hakkında merak edilenlere bu başlık altından ulaşabilirsiniz.

ECE RONAY KİMDİR?

Ece Ronay, 17 Kasım 1991 yılında Diyarbakır'da dünyaya geldi. 30 yaşındaki Ece Ronay, TikTok hesabında paylaştığı videolarla şöhret kapısını araladı.

ECE RONAY'IN MESLEĞİ NE?

Tiktok fenomenliğinden sonra şarkıcılığa soyunan Ece Ronay'ın çıkarttığı çoğu şarkı, YouTube'da trendlere girdi.

ECE RONAY ŞARKILARI

Ece Ronay'ın, Karpuz, Hıyar, Şiki Şiki, Baba Yorgun, Sevesim gibi şarkıları, YouTube'da milyonlarca izlenmeye ulaştı.

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Ece Ronay kimdir, kaç yaşında ve aslen nereli? Ece Ronay mesleği nedir?
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