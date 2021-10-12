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Giriş Tarihi: 12.10.2021 22:06

Baht Oyunu son bölüm izle! Kanal D’de Baht Oyunu final bölüm izle!

Baht Oyunu son bölüm izle! Kanal D’de Baht Oyunu final bölüm izle!

Kanal D ekranlarında yayınlanan Baht Oyunu 17.bölüm izleyiciyle buluşuyor. Salı akşamları ekrana gelen dizinin final bölümüyle karşımıza çıkmasıyla Baht Oyunu final bölüm izle şeklinde araştırmalar yapılıyor. Son bölümde Ada, Tuğçe’nin ideal kadın sırrını açıklamasıyla Bora tarafından şirketten kovulur. İşini de Bora’yı da Tuğçe’ye bırakmamak konusunda kararlı olan Ada, çareyi Zafer’den yardım istemekte bulur. İşte Baht Oyunu son bölüm izle! Kanal D’de Baht Oyunu final bölüm izle ekranı!

Baht Oyunu son bölüm izle ekranı an itibariyle araştırılıyor. Salı akşamları yayınlanan dizi final bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. Ada, Bora'ya evli olduğunu itiraf edince kıyamet kopuyor. Bora, Ada'ya karşı sert davranıyor. Ada, aşkını ve Bora'yı geri kazanabilecek mi? İşte Baht Oyunu son bölüm izle ekranı Kanal D'de!

BAHT OYUNU SON BÖLÜM İZLE!

Kanal D ile yayınlanan Baht Oyunu son bölüm izle linki aşağıda yer alıyor...

https://www.kanald.com.tr/baht-oyunu/bolumler

FİNAL BÖLÜMDE NELER OLUYOR?

'Baht Oyunu'nun final bölümünde, Ada, Tuğçe'nin ideal kadın sırrını açıklamasıyla Bora tarafından şirketten kovulur. İşini de Bora'yı da Tuğçe'ye bırakmamak konusunda kararlı olan Ada, çareyi Zafer'den yardım istemekte bulur. Zafer sayesinde işe dönme fırsatı yakalayan Ada'nın şirketteki yeni pozisyonu herkesi şaşırtır.

Ada'ya öfkesi dinmeyen Bora, ödül törenine Tuğçe'yi göndermeye karar verir. Tuğçe ile Bora'nın yakınlaşmasını izleyen Ada, yaşadığı acıya rağmen Bora'ya karşı dik durmakta kararlıdır. Diğer yandan Rüzgar ve Ada arasındaki soğuk savaş biter ve boşanmalarına ramak kala anlaşma sağlanır.

Söylediği yalanların ağırlığı altında ezilen Ada büyük bir karar alır. Aldığı karar sadece kendi hayatını değil, Bora'nın hayatını ve ilişkilerini de sonsuza kadar değiştirecektir.

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Baht Oyunu son bölüm izle! Kanal D’de Baht Oyunu final bölüm izle!
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