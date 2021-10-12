Daren Gerede Erkaya, avukat Bilge Öztürk ile olan ilişkisiyle magazin gündemine oturdu. Sosyal medyada bir fotoğraf paylaşarak aşkını ilan eden çift, Daren Gerede Erkaya kimdir, kaç yaşında ve nereli, ailesi kim gibi soru işaretleriyle mercek altına alınıyor. Bennu Gerede'nin oğlu Daren Gerede Erkaya ne iş yapıyor? İşte Erkaya ile ilgili merak edilenler.

DAREN GEREDE ERKAYA KİMDİR?

Bennu Gerede'in oğlu Daren Gerede Erkaya, 2000 yılında Amerika New York'ta doğdu. Babası fotoğrafçı Koray Erkaya'dır. Dilan Gerede Erkaya adında ikiz kardeşi, Miro Gerede Erkaya ve Kai Gerede Ağaoğlu adında iki erkek kardeşi vardır.