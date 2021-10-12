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Giriş Tarihi: 12.10.2021 08:58 Son Güncelleme: 12.10.2021 08:58

Daren Gerede Erkaya kimdir, kaç yaşında ve nereli? Bennu Gerede’nin oğlu Daren Gerede Erkaya ne iş yapıyor, ailesi kim?

Daren Gerede Erkaya kimdir, kaç yaşında ve nereli? Bennu Gerede’nin oğlu Daren Gerede Erkaya ne iş yapıyor, ailesi kim?

Avukat Bilge Öztürk ile olan ilişkisiyle gündeme gelen Daren Gerede Erkaya, magazin gündeminde yer tutuyor. Daren Gerede Erkaya kimdir, kaç yaşında ve nereli, ailesi kim gibi sorularla genç ismin hayatına ilişkin merak edilenler araştırılıyor. Bennu Gerede’nin oğlu Daren Gerede Erkaya ne iş yapıyor sorusu da merak edilenler arasında yer alıyor. İşte modellik yapan Daren Erkaya’nın hayatına ilişkin bilinmeyenlerin yanıtı.

Daren Gerede Erkaya, avukat Bilge Öztürk ile olan ilişkisiyle magazin gündemine oturdu. Sosyal medyada bir fotoğraf paylaşarak aşkını ilan eden çift, Daren Gerede Erkaya kimdir, kaç yaşında ve nereli, ailesi kim gibi soru işaretleriyle mercek altına alınıyor. Bennu Gerede'nin oğlu Daren Gerede Erkaya ne iş yapıyor? İşte Erkaya ile ilgili merak edilenler.

DAREN GEREDE ERKAYA KİMDİR?

Bennu Gerede'in oğlu Daren Gerede Erkaya, 2000 yılında Amerika New York'ta doğdu. Babası fotoğrafçı Koray Erkaya'dır. Dilan Gerede Erkaya adında ikiz kardeşi, Miro Gerede Erkaya ve Kai Gerede Ağaoğlu adında iki erkek kardeşi vardır.

DAREN GEREDE ERKAYA KAÇ YAŞINDA, MESLEĞİ NE?

21 yaşındaki Daren Gerede Erkaya modellik yapmaktadır.

DAREN GEREDE ERKAYA AİLESİ

Ünlü modelin annesi Bennu Gerede oyunculuk yapmaktadır. Babası Koray Erkaya fotoğrafçı, anne tarafından büyükannesi Canan Gerede yönetmen ve senarist, büyükbabası Cemil Vafi ise diplomattır. Ayrıca eski büyükelçi albay Hüsrev Gerede büyük dedesidir.

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Daren Gerede Erkaya kimdir, kaç yaşında ve nereli? Bennu Gerede’nin oğlu Daren Gerede Erkaya ne iş yapıyor, ailesi kim?
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