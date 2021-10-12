ATV'nin Salı akşamları yayınlanan dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni sezon merakla bekleniyor. Yeni sezonda aralarında Uğur Yücel, Levent Ülgen, Eren Vurdem ve Alara Turan'ında olduğu yeni kadronun tamamı açıklandı. Geçtiğimiz Haziran ayında sezon finali yapan EDHO ne zaman başlayacak sorusuna dizinin takipçileri yanıt arıyor. Peki EDHO ne zaman, bu akşam var mı? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? 12 Ekim ATV tv yayın akışı
EDHO yeni bölüm yayın tarihi henüz netlik kazanmadı. Diziyle ilgili açıklama gelince haberimizde yer alacaktır.
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 Gün Ortası
14:00 Zahide Yetiş İle Mutfak Bahane
16:20 Esra Erol'da
19:00 atv ana haber
20:00 Çakallarla Dans 5 - Yabancı Sinema
22:00 Kuruluş Osman
Atv ekranlarının sevilen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın sezon finali vermesinin üzerinden yaklaşık olarak 3 ay geçti. Şimdi ise gözler yeni sezona çevrildi.
Dizinin oyuncuları yeni bölümler için sete çıkarken dizinin yeni sezonuna Ekim ayında ekranlara geri dönmesi öngörülüyor.
Kendilerine kurulan tuzağı fark edemeyecek kadar öfke dolu olan İlyas ve Behzat, Zeki'nin namlusunun ucunda eli kolu bağlı kalmıştır.
Kardeşiyle aynı kaderi paylaşmak üzere olan Haşmet'i ise eski hasmı, yeni dostu Hızır, Tahsin'in elinden son anda kurtarmayı başarır.
Zeki Sivri kurduğu oyun sayesinde tek başına başa çıkamadığı Çakırbeylilerin üzerine çok tehlikeli bir düşman salmıştır. Öldürülen kardeşlerinin intikamını almaya yemin eden Selcan, hazırladığı kara listenin başına Hızır'ı yerleştirir. Yeni bir hayata başlamak için hazırlıkiçinde olan İlyas ve Alparslan'ın mutluluğu, Zeki'nin ele geçirilmesine bağlıyken Çakırbeyliler asıl ölümcül darbeyi bu yeni düşmanından alacaktır.