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Giriş Tarihi: 12.10.2021 07:06 Son Güncelleme: 12.10.2021 07:06

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni sezon ne zaman yayınlanacak? EDHO ne zaman başlıyor, yeni bölüm bu akşam var mı? (EDHO)

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni sezon ne zaman yayınlanacak? EDHO ne zaman başlıyor, yeni bölüm bu akşam var mı? EDHO

Yedinci sezonuyla yayınlanacak olan EDHO yeni bölüm ATV’de izleyicisiyle buluşacak. Yeni sezona bomba oyuncu kadrosuyla start verecek olan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölüm ne zaman, EDHO bu akşam var mı sorusuna yanıt aranıyor. Eylül ayında diziler yeni sezon bölümleriyle yayınlanırken EDHO’nun ne zaman başlayacağı binlerce kişinin gündeminde bulunuyor. Ekim ayında başlaması beklenen yapımın henüz 200.bölüm fragmanı yayınlanmadı. Peki EDHO ne zaman, bu akşam var mı? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? İşte dizi hakkında bilgiler…

ATV'nin Salı akşamları yayınlanan dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni sezon merakla bekleniyor. Yeni sezonda aralarında Uğur Yücel, Levent Ülgen, Eren Vurdem ve Alara Turan'ında olduğu yeni kadronun tamamı açıklandı. Geçtiğimiz Haziran ayında sezon finali yapan EDHO ne zaman başlayacak sorusuna dizinin takipçileri yanıt arıyor. Peki EDHO ne zaman, bu akşam var mı? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? 12 Ekim ATV tv yayın akışı

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ (EDHO) YENİ SEZON NE ZAMAN?

EDHO yeni bölüm yayın tarihi henüz netlik kazanmadı. Diziyle ilgili açıklama gelince haberimizde yer alacaktır.

ATV YAYIN AKIŞI 12 EKİM 2021

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 Gün Ortası

14:00 Zahide Yetiş İle Mutfak Bahane

16:20 Esra Erol'da

19:00 atv ana haber

20:00 Çakallarla Dans 5 - Yabancı Sinema

22:00 Kuruluş Osman

EDHO NE ZAMAN?

Atv ekranlarının sevilen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın sezon finali vermesinin üzerinden yaklaşık olarak 3 ay geçti. Şimdi ise gözler yeni sezona çevrildi.

Dizinin oyuncuları yeni bölümler için sete çıkarken dizinin yeni sezonuna Ekim ayında ekranlara geri dönmesi öngörülüyor.

EDHO SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Kendilerine kurulan tuzağı fark edemeyecek kadar öfke dolu olan İlyas ve Behzat, Zeki'nin namlusunun ucunda eli kolu bağlı kalmıştır.

Kardeşiyle aynı kaderi paylaşmak üzere olan Haşmet'i ise eski hasmı, yeni dostu Hızır, Tahsin'in elinden son anda kurtarmayı başarır.

Zeki Sivri kurduğu oyun sayesinde tek başına başa çıkamadığı Çakırbeylilerin üzerine çok tehlikeli bir düşman salmıştır. Öldürülen kardeşlerinin intikamını almaya yemin eden Selcan, hazırladığı kara listenin başına Hızır'ı yerleştirir. Yeni bir hayata başlamak için hazırlıkiçinde olan İlyas ve Alparslan'ın mutluluğu, Zeki'nin ele geçirilmesine bağlıyken Çakırbeyliler asıl ölümcül darbeyi bu yeni düşmanından alacaktır.

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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni sezon ne zaman yayınlanacak? EDHO ne zaman başlıyor, yeni bölüm bu akşam var mı? (EDHO)
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