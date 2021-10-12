Evde bakım maaşı yatan iller listesi: 12 Ekim 2021 evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak?

Her ay kurum tarafından il il yatırılmakta olan evde bakım maaşı, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından sağlanmaya devam ederken yeni ayla beraber ödeme tarihleri merak konusu haline geldi. "12 Ekim evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak?" şeklindeki sorular bu noktada yanıt aramaya başladı. İşte evde bakım maaşı yatan iller listesi ile maaşlar yattı mı sorusunun yanıtı...