BİM aktüel ürünler listesi yayınlandı! BİM 12-15 Ekim 2021 aktüel ürünler kataloğunda büyük indirim başladı!

Yeni haftanın gelmesi ile birlikte BİM aktüel ürünler kataloğu da kurumun resmi internet sitesi üzerinden yayınlandı. Bu hafta Salı ve Cuma günleri raflarda yerini alacak olan ürünler, indirimli fiyatları üzerinden tüketicilerin beğenisine sunulacak. BİM aktüel ürünler listesinde; tekstil ürünleri, banyo ve kozmetik ürünleri ve yiyecek içecek ürünlerinde pek çok çeşit yer alıyor olacak. İşte BİM 12-15 Ekim 2021 aktüel ürünler kataloğu tam listesi.

BİM aktüel ürünler kataloğu kurumun resmi internet sitesi üzerinden yayınlandı. Yeni haftanın ürünlerinde pek çok indirim ve çeşitlilik, tüketicilerin dikkatinden kaçmıyor. Bu hafta BİM aktüel ürünlerde uydu alıcılı televizyon, kablosuz kulaklık, süpürge, tablet, buharlı temizleyici, klavye ve mouse seti gibi ürünler yer alıyor olacak. Bu başlık altından, BİM 12-15 Ekim 2021 aktüel ürünler kataloğuna ulaşabilirsiniz.

BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU 12-15 EKİM 2021

BİM aktüel ürünler tam listesi şu şekilde;