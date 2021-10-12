SON DAKİKA

Koronavirüs tablosu ile vaka ve vefat sayısı Sağlık Bakanlığı resmi sitesi üzerinden açıklanıyor. Bakan Koca vaka, vefat, iyileşen sayısını duyururken tedbir ve temizlik konusunda vatandaşları uyarıyor. Son olarak Türkiye'de son 24 saatte 344 bin 280 Kovid-19 testi yapıldı, 28 bin 370 kişinin testi pozitif çıktı. Şimdi ise gözler bugünkü corona tablosuna çevrildi. Koronavirüs tablosu 11 Ekim 2021 açıklandı! Sağlık Bakanlığı korona tablosu ile Türkiye'de vaka ve vefat sayısı kaç oldu?