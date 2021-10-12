SON DAKİKA

Koronavirüs tablosu ile vaka ve vefat sayısı Sağlık Bakanlığı resmi sitesi üzerinden açıklanıyor. Bakan Koca vaka, vefat, iyileşen sayısını duyururken tedbir ve temizlik konusunda vatandaşları uyarıyor. Son olarak Türkiye'de son 24 saatte 344 bin 280 Kovid-19 testi yapıldı, 28 bin 370 kişinin testi pozitif çıktı. Şimdi ise gözler bugünkü corona tablosuna çevrildi. Koronavirüs tablosu 11 Ekim 2021 açıklandı! Sağlık Bakanlığı korona tablosu ile Türkiye'de vaka ve vefat sayısı kaç oldu?
11 Ekim korona tablosu verileri Sağlık Bakanlığı resmi internet sitesi üzerinden açıklandı. Bugünkü günlük korona son durum tablosu verileri ile ilgili bilgiler şöyle…
Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı son dakika 11 Ekim koronavirüs tablosu verileri ile bugünkü koronavirüs vaka ve vefat rakamları açıklandı ve Bakanlık tarafından paylaşıldı. 11 Ekim 2021 Pazartesi gününe ilişkin korona son durum verileri belli oldu.
11 Ekim 2021 tarihli korona tablosu yayınlandı. Türkiye'de son 24 saatte 355 bin 15 Kovid-19 testi yapıldı, 30 bin 563 kişinin testi pozitif çıktı, 188 kişi yaşamını yitirdi.
10 Ekim 2021 tarihli korona tablosu yayınlandı. Türkiye'de son 24 saatte 344 bin 280 Kovid-19 testi yapıldı, 28 bin 370 kişinin testi pozitif çıktı, 196 kişi yaşamını yitirdi.
VAKA SAYISI: 28 bin 370
VEFAT SAYISI: 196
İYİLEŞEN SAYISI: 25 bin 772
VAKA SAYISI: 28 bin 645
VEFAT SAYISI: 206
İYİLEŞEN SAYISI: 24 bin 217
VAKA SAYISI: 30 bin 201
VEFAT SAYISI: 188
İYİLEŞEN SAYISI: 28 bin 16724 bin 217
VAKA SAYISI: 30 bin 019
VEFAT SAYISI: 217
İYİLEŞEN SAYISI: 32 bin 240