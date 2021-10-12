Gençlik ve Spor Bakanlığı bünyesinde yer alan Kredi ve Yurtlar Kurumu aracılığıyla, her yıl yükseköğretim öğrencilerine konaklama imkanı ve aylık burs desteği sağlanıyor. Devletin öğrencileri desteklemek adına sağladığı bu imkan, "KYK bursu ne kadar, 2021-2022 KYK burs ve kredi ücreti kaç TL?" gibi sorularla gündeme geliyor. Geçtiğimiz yıl verilen ücretlerin artırılmış hali, geri ödemeli ve geri ödemesiz burs alan öğrencilerce merak ediliyor. Ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencilerine sağlanacak olan güncel burs miktarı ve kredi ücretleri haberimizde.

2021-2022 KYK BURS ÜCRETİ YILDA KAÇ DEFA YATIYOR?

Gençlik ve Spor Bakanlığı öncülüğünde devlet tarafından öğrencilere sağlanan burs ödemeleri bir eğitim yılında 12 kez yapılıyor. Bu yılki ödemelerin ilk taksidi ise ekim ayı içinde yatırıldı. TC kimlik numarasının sonu '0' olanlar 6 Ekim, '2' olanlar 7 Ekim, '4' olanlar 8 Ekim, '6' olanlar 9 Ekim, '8' olanlar 10 Ekim'de ödemelerini aldı.