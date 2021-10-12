TÜRKİYE LETONYA MAÇI İZLE!

Türkiye Letonya maçı canlı izle ekranı binlerce kişi tarafından araştırılıyor. Türkiye Letonya karşılaşması 11 Ekim Pazartesi günü TSİ 21:45'te naklen yayınlanacak. Mücadele futbolseverler tarafından canlı olarak takip edilebilecek. Karşılaşma TRT1 ekranlarında şifresiz olarak yayınlanacak.

Letonya Türkiye maçı canlı izle! Letonya Türkiye maçı canlı yayın kanalı izle! - TRT1 şifresiz izle

TÜRKİYE 600. MAÇINA ÇIKIYOR

A Milli Futbol Takımı, Letonya maçıyla tarihinde 600. kez sahaya çıkacak. Ay-yıldızlılar, 98 yıllık tarihinde 323'ü resmi, 276'sı özel 599 maç oynayıp, biri hükmen olmak üzere 227 galibiyet, 144 beraberlik ve 228 yenilgi yaşadı. Milli takım, 255'i deplasmanda, 261'i evinde, 83'ü de tarafsız sahada çıktığı maçlarda, 3'ü hükmen galibiyetten toplam 797 gol attı, kalesinde 860 gol gördü.

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