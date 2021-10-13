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Giriş Tarihi: 13.10.2021 10:42

Cadılar Bayramı ne zaman, hangi ülkeye aittir ve nerelerde kutlanır? Cadılar Bayramı – Halloween tarihçesi ve tarihi

Cadılar Bayramı ne zaman, hangi ülkeye aittir ve nerelerde kutlanır? Cadılar Bayramı – Halloween tarihçesi ve tarihi

Yılda bir defa olmak üzere dünyanın çeşitli ülkelerinde kutlanan Halloween için geri sayım başladı. Daha çok kuzey ve batı ülkelerinde kutlanan bu tarih, çeşitli gelenekleri de beraberinde getiriyor. Son yıllarda popülerliği artış gösteren Cadılar Bayramı ne zaman, hangi ülkeye aittir ve nerelerde kutlanır gibi sorularla gündeme geliyor. İşte Cadılar Bayramı – Halloween tarihçesi ve tarihi ile merak edilenlerin yanıtı.

Kökeninin antik çağlara dayandığına inanılan Cadılar Bayramı (Halloween) tarihi yaklaşırken konuya dair araştırmalar artış gösterdi. Yazın bitişini ve kışın başlangıcını temsil eden bu tarih, aynı zamanda kötü ruhları uzaklaştırmak amacıyla yapılan birtakım ritüellerle ortaya çıktı. Günümüzde konseptli kutlamalarla anılan bu tarih, Cadılar Bayramı ne zaman, hangi ülkeye aittir ve nerelerde kutlanır sorularıyla araştırılıyor. Batı geleneği olan Cadılar Bayramı – Halloween tarihçesi ve tarihi haberimizde.

CADILAR BAYRAMI - HALLOWEEN NE ZAMAN?

Her yıl aynı tarihte kutlanan Cadılar Bayramı bu yıl da 31 Ekim'de kutlanacak. 31 Ekim 2021 günü ise Pazar gününe denk gelecek.

CADILAR BAYRAMI HANGİ ÜLKELERDE KUTLANIYOR?

Cadılar Bayramı, başlıca Kuzey Amerika ve Britanya Adaları'nda yer alan ülke ve bölgelerde kutlanır. Bu bölgelerde çok büyük ve görkemli bir festival olan Cadılar Bayramı kutlamaları, Amerikan kültürünün etkisiyle Avrupa ve Okyanusya'da yer alan diğer Batılı ülkelerin yanı sıra Japonya, Filipinler ve Latin Amerika'da da yaygınlaşmaktadır.

HALLOWEEN KELİMESİNİN ANLAMI VE ETİMOLOJİSİ

Cadılar Bayramı, Anglosakson dünyasında ve başlıca Batılı ülkelerde Halloween olarak adlandırılır. Bu sözcük All Hallow's Eve (Azizler Günü'nün arifesi) kavramından kısaltılarak oluşturulmuştur.

CADILAR BAYRAMI GELENEKLERİ

Cadılar Bayramı'nın sembolü gülen bir bal kabağıdır. Bal kabağının içi boşaltılarak gülen bir surat şeklinde oyulduktan sonra içinde bir mum yakılarak şeytani bir surat oluşturulmaya çalışılır.

En yaygın olarak tüketilen şekerleme, elma şekeridir. Çocuklar korkunç kıyafetler giyerek kapı kapı gezerler ve ev sahiplerine "Şaka mı, şeker mi?" diye sorarlar. Ev sahibi "Şaka!" derse çeşitli muziplikler yaparlar. Büyükler çocuklara şekerleme ikram ederler veya harçlık verirler. Bu uygulamanın kökeni geçmişte Britanya'da yoksulların kapı kapı dolaşarak "ruh keki" toplaması geleneğidir.

Yetişkinler, 31 Ekim'e en yakın hafta sonunda kıyafet baloları düzenler. Bu partilerde misafirler cadı, hayalet veya korku filmi karakteri gibi korkunç kostümler giyerler.

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Cadılar Bayramı ne zaman, hangi ülkeye aittir ve nerelerde kutlanır? Cadılar Bayramı – Halloween tarihçesi ve tarihi
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