Cadılar Bayramı ne zaman, hangi ülkeye aittir ve nerelerde kutlanır? Cadılar Bayramı – Halloween tarihçesi ve tarihi

Kökeninin antik çağlara dayandığına inanılan Cadılar Bayramı (Halloween) tarihi yaklaşırken konuya dair araştırmalar artış gösterdi. Yazın bitişini ve kışın başlangıcını temsil eden bu tarih, aynı zamanda kötü ruhları uzaklaştırmak amacıyla yapılan birtakım ritüellerle ortaya çıktı. Günümüzde konseptli kutlamalarla anılan bu tarih, Cadılar Bayramı ne zaman, hangi ülkeye aittir ve nerelerde kutlanır sorularıyla araştırılıyor. Batı geleneği olan Cadılar Bayramı – Halloween tarihçesi ve tarihi haberimizde.

CADILAR BAYRAMI - HALLOWEEN NE ZAMAN?

Her yıl aynı tarihte kutlanan Cadılar Bayramı bu yıl da 31 Ekim'de kutlanacak. 31 Ekim 2021 günü ise Pazar gününe denk gelecek.