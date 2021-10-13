Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Cebelitarık nerede ve hangi kıtada yer alıyor? Türkiye’nin rakibi olan Cebelitarık haritadaki konumu ve yeri
Giriş Tarihi: 13.10.2021 14:38 Son Güncelleme: 13.10.2021 14:38

Cebelitarık nerede ve hangi kıtada yer alıyor? Türkiye’nin rakibi olan Cebelitarık haritadaki konumu ve yeri

Cebelitarık nerede ve hangi kıtada yer alıyor? Türkiye’nin rakibi olan Cebelitarık haritadaki konumu ve yeri

Bugün oynanacak Türkiye Cebelitarık maçıyla birlikte sporseverler “Cebelitarık nerede, hangi kıtada yer alıyor?” diye araştırmaya koyuldu. Milli maçtan önce, Türkiye’nin rakibi Cebelitarık haritadaki konumu ve yeri ile araştırmaların merkezinde yer alıyor. Rakip takımla ilgili, Cebelitarık ne zaman ülke oldu sorusu da araştırılıyor. İşte bu ülkenin haritadaki yeri, konumu ve merak edilenlerin yanıtı.

Milli Takımımızın Letonya galibiyetinin ardından çıkacağı Cebelitarık maçı sonrası ülkenin haritadaki konumu merak konusu oldu. 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri kapsamında 9'uncu maçına hazırlanan Türkiye, Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda Cebelitarık'ı ağırlayacak. Bu maç öncesi, Cebelitarık nerede, hangi kıtada yer alıyor soruları özellikle sporseverlerin araştırma konusu halini aldı. Türkiye'nin rakibi Cebelitarık haritadaki konumu ve yeri haberimizde.

CEBELİTARIK HANGİ KITADA, HARİTADA NEREDE?

Cebelitarık Avrupa Kıtası'nın güneydoğu ucunda yer almaktadır. Kıtanın en güneyindeki ülkelerden biridir.

CEBELİTARIK NEREDE?

Cebelitarık, İspanya'nın güneyinde yer alan İngiltere'ye bağlı bir ülkedir. İngiliz Denizaşırı Toprağı olan Cebelitarık, İber Yarımadası'nın güney ucunda bulunmaktadır. İspanya'nın sınırında yer aldığı için İngiltere ve İspanya arasında ülke egemenliği konusunda anlaşmazlıklar yaşanmaktadır.

İşte Cebelitarık'ın haritadaki konumu

CEBELİTARIK İSMİ NEREDEN GELİYOR?

Cebelitarık adı Arapça'dan gelmektedir. 8. Yüzyılda, Endülüs fatihi Tarık bin Ziyad kıtada ilk kez bu noktaya ayak basmış ve burayı karargah olarak kullanmıştır. O dönemde Akdeniz halkları için dünyanın batıdaki son noktası olarak burası bilinmektedir. Bu nedenle burası "Cebelü Tarık" olarak adlandırılmış, bu ad İtalyancaya Cebiltarre, öteki Avrupa dillerine ise Gibraltar şeklinde geçmiştir.

CEBELİTARIK DİLİ, YÜZÖLÇÜMÜ VE NÜFUSU

Cebelitarık 6.7 kilometrekarelik bir alana sahiptir. Bölgenin resmi dili İngilizce olmakla birlikte İspanyolca ve Llanito dilleri de konuşulmaktadır. Bölgenin nüfusu ise 33.000 dolaylarındadır.

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Cebelitarık nerede ve hangi kıtada yer alıyor? Türkiye’nin rakibi olan Cebelitarık haritadaki konumu ve yeri
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