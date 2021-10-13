Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Ekşi Elmalar filmi nerede çekildi? Ekşi Elmalar filmi konusu nedir, oyuncuları kimler?
Giriş Tarihi: 13.10.2021 14:05

Ekşi Elmalar filmi nerede çekildi? Ekşi Elmalar filmi konusu nedir, oyuncuları kimler?

Ekşi Elmalar filmi nerede çekildi? Ekşi Elmalar filmi konusu nedir, oyuncuları kimler?

Bu akşam televizyon ekranlarına gelen Ekşi Elmalar filmi için heyecan dorukta. Yılmaz Erdoğan, Farah Zeynep Abdullah, Songul Öden, Şükran Ovalı, Şükrü Özyıldız gibi isimlerin yer aldığı film merakla bekleniyor. 2016 yılında beyazperdede seyircisi ile buluşan film dramatik komedi türündedir. Yapımın izleyenleri “Ekşi Elmalar filmi konusu nedir, oyuncuları kimler?” sorularına yanıt aramaya başladı. Peki, Ekşi Elmalar filmi nerede çekildi, konusu nedir, oyuncuları kimler? İşte tüm detaylar...

Ekşi Elmalar filmi bu akşam televizyon ekranlarında izleyenleriyle buluşacak. Yılmaz Erdoğan'ın yönetmenliğini ve senaristliğini üstlendiği filmin, 2016 senesinde çekimleri yapılmıştı. Yapımda konu olarak, Aziz Özay karakterinin, üç güzel kızı ve Hakkari'de sürdüğü mütevazi yaşamı anlatılmaktadır. Öte yandan izleyenler "Elmalar filmi nerede çekildi, konusu ne ve oyuncuları kimler?" sorularının yanıtını araştırıyor. İşte, Ekşi Elmalar filminin oyuncuları, konusu ve çekildiği yer...

EKŞİ ELMALAR FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?
Film, Hakkari ve Antalya'da geçse de çekimleri, Muğla'nın Köyceğiz, Ortaca ve Marmaris ilçesinde yapıldı.


EKŞİ ELMALAR FİLMİ KONUSU
Sert mizacıyla tanınan Belediye Reisi Aziz Özay'ın kent çapında meşhur iki özelliği daha vardır: Biri herkesin imrendiği meyve bahçesi, ikincisi de evlenme çağına gelmiş, birbirinden güzel 3 kızı. Kasaba merkezine inmeyen, insan içine çok çıkmayan kızların taliplisi ise çoktur. Aziz Bey'in eşi Ayda ve kızları Muazzez, Türkan ve Safiye'nin öyküleri 1970'li yılların sonunda Hakkari'de başlar ve 1990'lı yılların sonunda Antalya'ya dek uzanır...

EKŞİ ELMALAR FİLMİ OYUNCULARI
Yılmaz Erdoğan - Aziz Özay
Farah Zeynep Abdullah - Muazzez Özay
Songül Öden - Türkan Özay
Şükran Ovalı - Safiye Özay
Şükrü Özyıldız - Özgür
Fatih Artman - Hatip
Ersin Korkut - Şino (Mavi Gözlü)
Caner Cindoruk - Servet
Cezmi Baskın
Devrim Yakut - Ayda Özay
Kıvanç Baran - Arslan Cevdet

EN ÇOK OKUNANLAR

MasterChef'te eleme adayı kim oldu? TV8 ile 12 Ekim 2021 MasterChef dokunulmazlık oyununu kim-hangi takım kazandı? İşte eleme potasına giren flaş isim...
Yeni Asgari ücret zammı ne kadar olacak? İşte milyonlarca çalışanın merak ettiği asgari ücret zam hesabı
Bursa'da altın akan dere! Elle toplayıp servet kazanıyorlar
Pınar Altuğ eski rol arkadaşına sahip çıktı: Tamer Karadağlı hem saygılı hem zariftir
Türkiye'den Suriye'de yeni güvenlik kuşağı
Yüz binlerce çalışanı ilgilendiriyor: Emekli maaşlarını yükseltiyor
Son dakika: Letonya maçı sonrası Stefan Kuntz için çarpıcı sözler! "Kuntz'un ağlama sebebi..."
Tam 26 il için flaş uyarı! Sıcaklıklar düşecek, kuvvetli rüzgar ve yağış etkili olacak...
Son dakika: 350 milyon € harcayarak Newcastle United'ı satın alan Prens Selman, Ronaldo'yu üzecek! İşte transfer edilecek yıldızlar...
Kabine Toplantısı kararları son dakika açıklandı! Kabine Toplantısı sonuçları ve kararları 11 Ekim 2021!
ARKADAŞINA GÖNDER
Ekşi Elmalar filmi nerede çekildi? Ekşi Elmalar filmi konusu nedir, oyuncuları kimler?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA