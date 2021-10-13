Ekşi Elmalar filmi nerede çekildi? Ekşi Elmalar filmi konusu nedir, oyuncuları kimler?

Ekşi Elmalar filmi bu akşam televizyon ekranlarında izleyenleriyle buluşacak. Yılmaz Erdoğan'ın yönetmenliğini ve senaristliğini üstlendiği filmin, 2016 senesinde çekimleri yapılmıştı. Yapımda konu olarak, Aziz Özay karakterinin, üç güzel kızı ve Hakkari'de sürdüğü mütevazi yaşamı anlatılmaktadır. Öte yandan izleyenler "Elmalar filmi nerede çekildi, konusu ne ve oyuncuları kimler?" sorularının yanıtını araştırıyor. İşte, Ekşi Elmalar filminin oyuncuları, konusu ve çekildiği yer...
EKŞİ ELMALAR FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?
Film, Hakkari ve Antalya'da geçse de çekimleri, Muğla'nın Köyceğiz, Ortaca ve Marmaris ilçesinde yapıldı.
EKŞİ ELMALAR FİLMİ KONUSU
Sert mizacıyla tanınan Belediye Reisi Aziz Özay'ın kent çapında meşhur iki özelliği daha vardır: Biri herkesin imrendiği meyve bahçesi, ikincisi de evlenme çağına gelmiş, birbirinden güzel 3 kızı. Kasaba merkezine inmeyen, insan içine çok çıkmayan kızların taliplisi ise çoktur. Aziz Bey'in eşi Ayda ve kızları Muazzez, Türkan ve Safiye'nin öyküleri 1970'li yılların sonunda Hakkari'de başlar ve 1990'lı yılların sonunda Antalya'ya dek uzanır...
EKŞİ ELMALAR FİLMİ OYUNCULARI
Yılmaz Erdoğan - Aziz Özay
Farah Zeynep Abdullah - Muazzez Özay
Songül Öden - Türkan Özay
Şükran Ovalı - Safiye Özay
Şükrü Özyıldız - Özgür
Fatih Artman - Hatip
Ersin Korkut - Şino (Mavi Gözlü)
Caner Cindoruk - Servet
Cezmi Baskın
Devrim Yakut - Ayda Özay
Kıvanç Baran - Arslan Cevdet