Ekşi Elmalar filmi nerede çekildi? Ekşi Elmalar filmi konusu nedir, oyuncuları kimler?

Ekşi Elmalar filmi bu akşam televizyon ekranlarında izleyenleriyle buluşacak. Yılmaz Erdoğan'ın yönetmenliğini ve senaristliğini üstlendiği filmin, 2016 senesinde çekimleri yapılmıştı. Yapımda konu olarak, Aziz Özay karakterinin, üç güzel kızı ve Hakkari'de sürdüğü mütevazi yaşamı anlatılmaktadır. Öte yandan izleyenler "Elmalar filmi nerede çekildi, konusu ne ve oyuncuları kimler?" sorularının yanıtını araştırıyor. İşte, Ekşi Elmalar filminin oyuncuları, konusu ve çekildiği yer...

EKŞİ ELMALAR FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Film, Hakkari ve Antalya'da geçse de çekimleri, Muğla'nın Köyceğiz, Ortaca ve Marmaris ilçesinde yapıldı.



EKŞİ ELMALAR FİLMİ KONUSU

Sert mizacıyla tanınan Belediye Reisi Aziz Özay'ın kent çapında meşhur iki özelliği daha vardır: Biri herkesin imrendiği meyve bahçesi, ikincisi de evlenme çağına gelmiş, birbirinden güzel 3 kızı. Kasaba merkezine inmeyen, insan içine çok çıkmayan kızların taliplisi ise çoktur. Aziz Bey'in eşi Ayda ve kızları Muazzez, Türkan ve Safiye'nin öyküleri 1970'li yılların sonunda Hakkari'de başlar ve 1990'lı yılların sonunda Antalya'ya dek uzanır...

EKŞİ ELMALAR FİLMİ OYUNCULARI

Yılmaz Erdoğan - Aziz Özay

Farah Zeynep Abdullah - Muazzez Özay

Songül Öden - Türkan Özay

Şükran Ovalı - Safiye Özay

Şükrü Özyıldız - Özgür

Fatih Artman - Hatip

Ersin Korkut - Şino (Mavi Gözlü)

Caner Cindoruk - Servet

Cezmi Baskın

Devrim Yakut - Ayda Özay

Kıvanç Baran - Arslan Cevdet

