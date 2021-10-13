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Giriş Tarihi: 13.10.2021 23:51

Milan'a kaleci şoku! Mike Maignan, 10 hafta sahalardan uzak...

AA
Milan’a kaleci şoku! Mike Maignan, 10 hafta sahalardan uzak...

İtalya Serie A takımlarından Milan'ın kalecisi Mike Maignan'ın geçirdiği operasyon sonrasında 10 hafta sahalardan uzak kalacağı açıklandı.

Kırmızı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, 26 yaşındaki Fransız file bekçisinin sol bileğinin artroskopik muayenesinde bir bağda yaralanma tespit edildiği belirtildi.

Maignan'ın başarılı bir operasyon geçirdiği ve yapılan müdahaleyle skafoid kemiğine vida takıldığı bildirildi.

Fransız file bekçisinin, operasyon sonrasında 6 hafta boyunca dinleneceği ve yeşil sahalardan toplamda 10 hafta uzak kalacağı ifade edildi.

Milan, Maignan'ı bu sezon başında Fransa'nın Lille takımından transfer etmişti.

Milan, bir diğer kalecisi Alessandro Plizzari'nin de sakat olması sebebiyle serbest statüdeki Antonio Mirante'yi kadrosuna kattı.

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Milan'a kaleci şoku! Mike Maignan, 10 hafta sahalardan uzak...
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