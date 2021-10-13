Özgü Namal Masumlar Apartmanı dizisi kadrosuna katıldı iddiası! Özgü Namal kimdir, kaç yaşında ve nereli?

ÖZGÜ NAMAL KİMDİR?

Özgü Namal, 1978 yılında, Kubilay ve Akile Namal çiftinin çocuğu olarak İstanbul'da doğdu. Tam adı Melahat Özgü Namal'dır. Duygu adında bir erkek kardeşi vardır. Çocukluğu Üsküdar, Bağlarbaşı, Kuzguncuk, Nakkaştepe'de geçti. 14 yaşında iken Enis Fosforoğlu Tiyatrosunda oyunculuğa başlamıştır. İlk ve orta dereceli eğitimini Üsküdar Cumhuriyet Lisesinde alan Özgü Namal, İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümü'den mezun oldu. 1997 yılında, profesyonel olarak Masal Gerçek Tiyatrosunda çocuk oyunlarıyla sahnelere adım attı. 1998 yılında "Affet Bizi Hocam" dizisiyle televizyonlara transfer oldu. Konservatuar eğitimi sırasında "Karete Can" , "Yeditepe İstanbul" gibi dizilerde oyunculuk kariyerine devam etti. 2000 yılında "Tiyatro Fora" adlı özel bir tiyatroda "Apaçık", "Tekrar Çal Sam", "Yan Etkili Konuşmalar" adlı oyunlarda, "Kerem", "Havada Bulut" adlı televizyon filmlerinde rol aldı.

2002 yılında konservatuardan mezun olan Namal, aynı yıl "Sır Çocukları" adlı filmde rol aldı. Bu filmle, 14. Ankara Film Festivalinde "Umut Vadeden Kadın Oyuncu" ödülünü aldı. 2004 yılında "Büyü" ve "Anlat İstanbul" filmlerinde rol aldı. Aynı yıl İstanbul Devlet Tiyatrosunda konuk oyuncu olarak "Taraf Tutmak" adlı oyunda rol aldı.

Kurtlar Vadisi adlı dizide canlandırdığı Elif karakteri kariyerinin dönüm noktası oldu. 1. Beyaz İnci TV Ödülleri'nde aldığı en iyi kadın oyuncu ödülünden sonra sinema yapımlarına ağırlık verdi, 2008 yılında üç ayrı filmi birden vizyonla buluştu.

Ünlü oyuncu 2009 yazından itibaren Orhan Kemal'in aynı adı taşıyan ölümsüz eserinden uyarlanan "Hanımın Çiftliği" adlı televizyon dizisinde başrolü oynadı ve reklam filmlerinde kendisine yer edindi.

Uzun yıllar Akbank'ın reklam yüzü oldu.

2013 yılında yazar Hande Altaylı'nın Kahperengi adlı romanından Mahinur Ergun'un senaryolaştırdığı "Merhamet" adlı dizide Narin karakteri ile başrollerini Özgü Namal ve İbrahim Çelikkol paylaştı, diğer rolleri ise; Burçin Terzioğlu, Mustafa Üstündağ, Yasemin Allen, Ahmet Rıfat Şungar alırken Turgut Tunçalp Moskof Recep karakterini canlandırdı.

Daha önce Oktay Kaynarca ile birlikte olan Özgü Namal, 2010 yılından beri 3 yıldır birlikte olduğu sevgilisi Başar Savur'dan 2013 yılında ayrıldı.

2013 yılından beri de reklamcı Ahmet Serdar Oral ile birliktedir. Henüz evlenmeyi düşünmediği sevgilisinden 3 Kasım 2014 tarihinde dört aylık hamile olduğu ve doğacak oğlunun isminin "Nefes" olacağı öğrenildi. Oğlu Nefes 11 Nisan 2015 tarihinde doğdu.

Acun Ilıcalı'nın hazırlayıp sunduğu Yetenek Sizsiniz Türkiye'nin 2014-2015 sezonunda Acun Ilıcalı, Eser Yenenler ve Murat Boz ile beraber jüri olarak görev yapmıştır.

TV programları; Koca Kafalar TV, Güldür Bakalım , Yarışma Maratonu.

Özgü Namal, 07 Kasım 2014 tarihinde vizyona giren "Benimle Var Mısın?" adlı sinema filminde Bülent İnal, Ayşe Tunaboylu, Alican Yücesoy, Vildan Atasever, Emre Kınay, Melisa Sözen ile birlikte oynadı.

Aldığı Ödüller:

2010 - 1.İsmail Cem Televizyon Ödülleri - En İyi Kadın Oyuncu (Dram) (Hanımın Çiftliği 1. Sezon)

2008 - 6. Pune Uluslararası Film Festivali - En İyi Kadın Oyuncu (Mutluluk)

2008 - 1.Yeşilçam Ödülleri - En İyi Kadın Oyuncu (Mutluluk)

2007 - 44. Antalya Film Şenliği- En İyi Kadın Oyuncu (Mutluluk)

2007 - 26.İstanbul Film Festivali - En İyi Kadın Oyuncu (Beynelmilel)

2005 - 1.Beyaz İnci TV Ödülleri - En İyi Kadın Oyuncu (Polisiye) (Kurtlar Vadisi)

2003 - 8. Sadri Alışık Ödülleri - Umut Veren Yeni Kadın Oyuncu (Sır Çocukları)

2002 - 14. Ankara Film Festivali - Umut Veren Yeni Kadın Oyuncu (Sır Çocukları)

Rol aldığı tiyatro oyunları:

2012 - Kuçu Kuçu : Fabrice Roger-Lacan - Aysa Prodüksiyon Tiyatrosu

2006 - Kiralık Oyun : Ferhan Şensoy - Ortaoyuncular

2004 - Taraf Tutmak : Ronald Harwood - Devlet Tiyatrosu

2002 - Apaçık -Tiyatro Fora

2001 - Tekrar Çal Sam (Apaçık) : Woody Allen - Tiyatro Fora

2000 - Yan Etkili Konuşmalar : Craig Wright - Tiyatro Fora

Filmleri :

1998 - Affet Bizi Hocam (dizi)

1998 - Bir Filiz Vardı (dizi)

1998 - İkinci Bahar

1999 - Kerem

2000 - Karate Can (dizi)

2000 - Fosforlu Cevriye

2001 - Cinlerle Periler

2002 - Beşibiryerde (dizi)

2002 - Havada Bulut (dizi)

2002 - Sır Çocukları

2002 - Yeditepe İstanbul (dizi)

2004 - Büyü

2004 - Anlat İstanbul

2005 - Organize İşler

2003-2005 - Kurtlar Vadisi (dizi)

2006 - Bebeğim (dizi)

2006 - Beynelmilel

2006 - Polis

2007 - Sihirli Oyuncakçı

2007 - Bratz

2007 - Mutluluk

2008 - Nerede Kalmıştık

2008 - Güneşin Oğlu

2008 - İncir Çekirdeği

2008 - O... Çocukları

2008 - Benim Annem Bir Melek

2009 - Masumlar (dizi)

2009-2011 - Hanımın Çiftliği (dizi)

2012 - Koyu Kırmızı

2013 - Merhamet

2013 - Bu İşte Bir Yalnızlık Var

2014 - Benimle Var Mısın?