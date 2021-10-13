Son dakika: Burak Elmas, divan kurulu üyesine sert çıkıştı! Olimpiu Morutan için yüksek bonservis tepkisi...

BURAK ELMAS: "KREDİNİN FAİZİNE YAKLAŞIK 130 MİLYON LİRA PARA ÖDENDİ"

Özbek'e cevap vermek üzere kürsüye gelen Başkan Elmas, Riva ve Florya arazileri konusunda Emlak Konut vasıtasıyla bir anlaşma imzalandığını anımsattı.

"Bu anlaşma karşılığında Galatasaray'ın bir miktar sermaye artışında kullanacağı ve buradaki ipoteklerini kaldırma zorunluluğunu yerine getireceği bir kredi alması adına garanti verildi." diyen Elmas, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu kredinin, Riva ve Florya'dan gelecek nakit akışıyla ödemek üzere planlanmış bir ödeme vadesi vardı. Florya'nın boşaltılamaması ve anlaşmadan çıkarılması sonucu alınan bu kredilerin ödeme vadelerinde garanti edilen rakam ödenemedi. Bu neye sebebiyet verdi? Biz kendi arazimizi geri aldık. Şu anda ona güncel olarak TL üzerinden yüzde 20.8 faiz ödüyoruz. Emlak Konut da o gelirler gelmediği için bankalara bizim ödemelerimizi yapıyor. Ancak vadelerinde eksik ödeme geldiği için üstüne bizim adımıza kredi kullanarak bu kredileri ödüyor. Yani biz aslında faizin faizin faizini ödüyoruz. Bunu da mevcut Emlak Konut yönetimi ile bir şekilde halletmek üzere görüşmelerimiz var. Eğer bu faizin faizini ödemeye devam edersek ilk aldığımız paranın haricinde Galatasaray'ın kasasına maalesef herhangi bir para girmeme ihtimali söz konusu. Florya-Riva planının bozulması sebebiyle Galatasaray ciddi anlamda büyük bir faiz ödemesiyle karşı karşıya kalmış, büyük bir bölümünü de ödemiştir. Nakit akışının doğru gerçekleşmemesinden dolayı ilk alınan kredinin finansmanı için alınan kredinin faizine yaklaşık 130 milyon lira para ödendi. Hikaye budur."