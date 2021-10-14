ÖSYM'nin internet sitesindeki duyuru ile 6 Ekim'de başlayan ALES başvuruları devam ediyor. Henüz başvurusunu tamamlamayan adaylar ALES başvuruları ne zaman bitecek, ALES başvurusu için son gün ne zaman sorusuna yanıt arıyor. İşte ALES/3 başvuru ücreti ve sınav tarihi ÖSYM sınav takvimi ile duyuruldu. İşte detaylar!
2021 ALES/3 NE ZAMAN YAPILACAK?
Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2021-ALES/3), 21 Kasım 2021 tarihinde uygulanacak.
ALES BAŞVURULARI NE ZAMANA KADAR ALINACAK?
Sınava başvurular, 06 – 14 Ekim 2021 tarihleri arasında yapılacak.
2021 ALES BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Adaylar sınava elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla, bireysel olarak "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden ya da ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından başvuru yapabilecek.
2021 ALES BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR, GEÇ BAŞVURU ÜCRETİ KAÇ TL?
ALES başvuru ücreti 2021 yılında 145 TL olarak açıklandı. 2021 ALES/3 başvuruları 6 Ekim tarihinde başladı. Adaylar işlemlerini 14 Ekim Perşembe gününe kadar yapabilecekler.
ALES BAŞVURU ÜCRETİ HANGİ BANKAYA YATIRILIR?
Bankalar, hizmet binasında veya azami 50 metre uzağında para yatırmalı ATM cihazı bulunan şubelerde gişe tahsilatı yapmayıp bu şubeye gelen adayı para yatırmalı ATM'lere yönlendirebilecektir.
Akbank'ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)
Albaraka Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)
Finansbank'ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)
Kuveyt Türk Katılım Bankası'nın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)
Halkbank ATM, internet bankacılığı ve şubeler
ING Bank'ın tüm şubeleri ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)
Vakıf Katılım Bankası'nın tüm şubeleri ve ATM (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)
Ziraat Bankası sadece internet bankacılığı ve mobil bankacılık (Şubelerden ve ATM'den ücret yatırılmaz.)
Sınav ücreti, ÖSYM'nin internet sayfasında e-İŞLEMLER'de yer alan "ÖDEMELER" alanından kredi kartı/banka kartı ile de yatırılabilecektir.