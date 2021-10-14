Yeni eğitim öğretim dönemine başlayan Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi öğrencileri; bu dönem sınavların nasıl yapılacağı hakkında araştırma yapıyor. Öğrencilerin sınavlar için kayıt yenileme süreci devam ederken, AÖF sınavları ne zaman yapılacak, online mı yüz yüze mi olacak soruları yanıt arıyor. Okulun yaptığı son açıklamalarla bu soru işaretleri giderilirken AÖF sınav merkezleri ve 2021-2022 AÖF sınav tarihleri de belli oldu. İşte konuya ilişkin merak edilenlerin yanıtı.

AÖF SINAVLARI NE ZAMAN YAPILACAK?

AÖF güz dönemi ara sınavları 27-28 Kasım 2021 tarihleri aralığında yapılacak. Dönem sonu sınavı ise 08-09 Ocak 2022 tarihleri aralığında gerçekleştirilecek. Kurum tarafından yapılan açıklamada sınav tarihlerinin Mili Eğitim Bakanlığı, ÖSYM tarafından yapılan sınavlar ve pandemi durumuna göre değişebileceği belirtildi.