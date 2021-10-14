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Giriş Tarihi: 14.10.2021 15:07 Son Güncelleme: 14.10.2021 15:08

Kerem Alışık (Fekeli) Bir Zamanlar Çukurova’dan neden ayrıldı? Bir Zamanlar Çukurova Fekeli öldü mü?

Kerem Alışık Fekeli Bir Zamanlar Çukurova’dan neden ayrıldı? Bir Zamanlar Çukurova Fekeli öldü mü?

ATV ekranlarına Perşembe akşamları gelen Bir Zamanlar Çukurova 108.bölüm ile 14 Ekim 2021 tarihinde izleyenleri ile buluşacak. Dizinin başrol oyuncuları arasında yer alan Kerem Alışık ise Fekeli karakterine hayat vermiş olup geçtiğimiz haftaki son bölümde vefat etmişti. Dizinin hayranları ise “Bir Zamanlar Çukurova Fekeli öldü mü? Kerem Alışık (Fekeli) Bir Zamanlar Çukurova’dan neden ayrıldı?” gibi sorulara yanıt arıyor. İşte konu ile ilgili bilgiler.

Bir Zamanlar Çukurova yeni bölüm 14 Ekim Perşembe akşamı ATV ekranlarında olacak. Dizinin en sonuncu bölümünde Fekeli ölmüş ve herkes gözyaşlarına boğulmuştu. Dizinin hayranları ise "Kerem Alışık (Fekeli) Bir Zamanlar Çukurova'dan neden ayrıldı?" sorusuna yanıt aramaya başladılar. İşte konu ile ilgili son bilgiler.

FEKELİ ÖLDÜ MÜ?

Bir Zamanlar Çukurova'da Kerem Alışık diziye veda etti. Karakterin ölümü nedeni ile Kerem Alışık diziden ayrıldı. Son bölümde Çukurova'nın hem ağası hem babası olan Fekeli, hayata gözlerini yumuyor. Fekeli'yi arabasında hareketsiz halde bulan Gaffur ve Raşit, ağalarının ölmüş olduğunu anlayıp konağa koşuyor. Can dostunun kötü haberini alan Lütfiye'nin feryadı yürekleri dağlarken, Fikret, amcasına karşı son görevini yerine getirip cenazesini omuzluyor. Çukurova halkı, dürüstlüğüyle, adaletiyle Çukurova'ya örnek olan, babaları bildiği Fekeli'yi son yolculuğuna uğurlar. Fekeli'nin ani ölümü Lütfiye'nin içine kurt düşürür ve ölümünün ardındaki sır perdesini aralamak istiyor.

Betül, amcasını kaybeden Fikret'e destek olmak için elinden geleni yapar. Yardımseverliğiyle cenazeye katılanların takdirini toplayan Betül, Şermin'i bile şaşırtır. Şermin, kızının Fikret'le evlenip servetine konmayı planladığını anlayınca o da Lütfiye ile buzları eritmeye çalışır.

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Kerem Alışık (Fekeli) Bir Zamanlar Çukurova’dan neden ayrıldı? Bir Zamanlar Çukurova Fekeli öldü mü?
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