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Giriş Tarihi: 14.10.2021 08:49 Son Güncelleme: 14.10.2021 08:49

Bu yıl pastırma sıcakları ne zaman başlayacak? Pastırma yazı ne demek, hangi ay olur ve kaç gün sürer?

Bu yıl pastırma sıcakları ne zaman başlayacak? Pastırma yazı ne demek, hangi ay olur ve kaç gün sürer?

Pastırma yazı olarak da adlandırılan pastırma sıcakları bu yıl da Ekim ayının gelişiyle birlikte araştırma konusu halini aldı. Havaların soğumasının ardından kısa bir süre yazdan kalma hava yaşatan bu süreç, “Bu yıl pastırma sıcakları ne zaman başlayacak, hangi ay olur ve kaç gün sürer?” sorularıyla araştırılıyor. Pastırma yazı ne demek sorusu da konuya ilişkin merak edilenler arasında yer alıyor. İşte kasım ayında başlayan bu sürece ilişkin merak edilenlerin yanıtı ve 2021 pastırma yazı tarihi.

Sonbaharın yerini kış mevsimine bıraktığı şu günlerde, havaların ne zaman ısınacağı ve pastırma sıcaklarının hangi tarihte etkisini göstereceği merak ediliyor. Bu yıl pastırma sıcakları ne zaman başlayacak, pastırma yazı hangi ay olur ve kaç gün sürecek gibi sorular bu konuya ilişkin araştırmaların başında geliyor. İşte Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün açıklamalarıyla 2021 pastırma yazının tarihi.

PASTIRMA SICAKLARI NE ZAMAN BAŞLAR VE KAÇ GÜN SÜRER?

Pastırma yazı, genellikle sonbahar mevsiminin sonundaki (ekim ayının sonundan kasım ayının ortasına kadar) güneşli, hava sıcaklığının mevsime göre yüksek olduğu günler için kullanılan deyim. Bazı yıllar birkaç kez yaşanır bazen de hiç görülmez. Genellikle birkaç gün ya da bir hafta kadar sürer. Gündüzler güneşli, hafif rüzgarlı ve puslu, geceler serin geçer; yağış olmamakla birlikte geceleri don görülebilir.

PASTIRMA YAZI NEDİR, NEDEN OLUR?

Pastırma yazı, kutuplardan gelen alçak bir soğuk hava kütlesinin hareketsizleşerek sıcak bir yüksek basınç merkezi oluşturması sonucu ortaya çıkar. Bu merkezin özelliği, istikrarlı bir katmanlaşma yaratan önemli sıcaklık değişimleridir. Havanın dikey hareketi engellenir ve alçaklarda yoğunlaşan duman, toz vb. malzemeler havanın puslu olmasına yol açar. Bu isimlendirme pastırmanın bu dönemde yapılması nedeniyle ortaya çıkmıştır. Gece-gündüz arası sıcaklık farkının yaşandığı bu dönem, pastırmanın en iyi kurutulduğu tarihlere tekabül eder.

2021 PASTIRMA YAZI TARİHİ

Bu yıl pastırma sıcakları Ekim ayının sonunda başlayacak, etkisini Kasım ayı ortalarına kadar gösterecek. Pastırma yazının bu yıl iki hafta kadar sürmesi bekleniyor. Bu tarihlerde hava sıcaklığı mevsim normallerinin bir miktar üzerine çıkacak ve bu olay kıştan önce kısa bir süreliğine havaların ısınmasını sağlayacak.

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Bu yıl pastırma sıcakları ne zaman başlayacak? Pastırma yazı ne demek, hangi ay olur ve kaç gün sürer?
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