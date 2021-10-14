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Giriş Tarihi: 14.10.2021 13:35

Destan dizisi ne zaman başlayacak ve hangi kanalda? Destan dizisi konusu nedir, oyuncuları kimler?

Destan dizisi ne zaman başlayacak ve hangi kanalda? Destan dizisi konusu nedir, oyuncuları kimler?

Destan dizisi, medya gündemini yakından takip edenler tarafından araştırma konusu oldu. Yönetmen koltuğunda Emir Khalilzadeh’in oturduğu dizinin senaryosunu Nehir Erdem ile Ayşe Ferda Eryılmaz yapıyor. Bozdağ film imzalı dizinin başrollerini ise Ebru Şahin ile Edip Tepeli paylaşıyor. Peki; Destan dizisi ne zaman başlayacak ve hangi kanalda? Destan dizisi konusu nedir, oyuncuları kimler?

Gök Kağanı Korkut Han'ın yetim bıraktığı dillere destan savaşçı dağ kızı Akkız'ın mücadelesinin ele alındığı Destan dizisi konusu ve oyuncuları merak ediliyor. Dizi severler "Destan dizisi ne zaman başlayacak ve hangi kanalda? Destan dizisi konusu nedir, oyuncuları kimler?" sorusuna yanıt arıyor. Dizinin başrollerinde ise Ebru Şahin ve Edip Tepeli yer alıyor. İşte Destan dizisine dair merak edilenler.

DESTAN DİZİSİ KONUSU

'Destan' dizisi, Orta Asya'nın çetin bozkırlarında Gök Kağanı Korkut Han'ın yetim bıraktığı dillere destan savaşçı dağ kızı Akkız'la, yine Gök Sarayı'nda Korkut Han'ın öksüz bıraktığı Gök Tegini Batuga arasındaki destansı aşkı; bu iki garip kuşun sevdalarını kılıç, yüreklerini kalkan yaparak imkansızı başarmalarını konu alıyor.

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Dizinin yapımcı ve proje tasarımcısı Mehmet Bozdağ sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımla, Destan dizisinin çekimlerinin başladığını duyurarak tüm ekibe ve oyunculara hayırlı olmasını" diledi. Destan'da izleyicinin dönem, hikaye ve prodüksiyon açısından ilk kez böyle bir yapım izleyeceklerini müjdeleyen Bozdağ, 'Yetim ve savaşçı bir kızla öksüz ve çolak bir çocuğun yürek yüreğe vererek Türklerin kaderini yeniden yazmalarını anlatan 'Destan' dizisinin; prodüksiyonu, hikayesi ve güçlü oyuncu kadrosuyla sadece Türkiye'de değil dünyada da çok konuşulacağını' söyledi.

DESTAN OYUNCULARI KİMLER?

Yapım ve proje tasarımı Mehmet Bozdağ'a ait; başrollerini Ebru Şahin, Selim Bayraktar ve Edip Tepeli'nin, yönetmenliğini Emir Khalilzadeh'in üstlendiği; senaryosunu Nehir Erdem ile Ayşe Ferda Eryılmaz'ın kaleme aldığı merakla beklenen dizinin oyuncuları arasında Deniz Barut, Burak Tozkoparan, Burak Berkay Akgül, Ecem Sena Bayır ve Esra Kılıç da yer alıyor.

DESTAN DİZİSİ NE ZAMAN VE HANGİ KANALDA BAŞLAYACAK?

Destan dizisinin yayın tarihi henüz belli olmadı. Dizi, ATV ekranlarında izleyicisi ile buluşacak.

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Destan dizisi ne zaman başlayacak ve hangi kanalda? Destan dizisi konusu nedir, oyuncuları kimler?
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